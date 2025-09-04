Sanchez stigao u Rijeku, direktor je bio jasan: 'Mislim da će svi ostati, možda još nekog i dovedemo...'

Stigao je. Victor Sanchez je na Rujevici, počinje nova era hrvatskog nogometnog prvaka, ovoga puta sa španjolskim predznakom. Bivši reprezentativac, član slavnih generacija madridskog Reala i Deportiva s prijelaza devedesetih u nulte vratio se u Rijeku godinu dana nakon utakmice koja je obilježila recentniji dio njegove trenerske karijere. Odmorio se, nakon osvojene titule u Sloveniji prionuti će poslu s hrvatskim šampionom. I osvajačem Kupa. S njim u društvu na uvodnoj press-konferenciji bio je sportski direktor Darko Raić-Sudar koji je, među ostalim komentirao i kako je došlo do same promjene trenera na Rujevici

- Želimo se zahvaliti na svemu onome što je Radomir Đalović sa stožerom napravio u klubu. Ušao je u povijest Rijeke, trebamo na to svi biti ponosni. Ali u trenerskom poslu tako stoje stvari. Danas smo tu iz drugog razloga, pozdravljam našeg novog trenera koji je potpisao na dvije godine. Pomoći ćemo mu da se uspješno aklimatizira na Rijeku i nadamo se uspješnoj suradnji.

Sanchezove uvodne riječi bile su:

- Hvala klubu, predsjedniku Miškoviću, Darku i Antoniniju Čulini na prilici koju sam dobio. Jako sam uzbuđen oko ovog projekta. Jedva čekam početi s poslom. Strpljiv sam bio i kao igrač i kao trener, to je ono što me krasi. Više-manje prije godinu dana bio sam ovdje također. Moram reći da je to za mene bio poseban trenutak, ispisali smo povijest Olimpije. Poštujem Đalovića i njegovu karijeru, znam da mu je teško u ovom trenutku, imao je sjajnu sezonu. Osvojio je dvostruku krunu, čestitao sam mu na tome nakon sezone. Sad je to prošlost, isto kao i samnom i Olimpijom. Ovo je prilika za mene da preuzmem prvake i budem u novom izazovu. Otkad sam igrao u Realu borim se za pobjedu u svakoj utakmici. I u Deportivu smo imali skromnu momčad, ali smo pobjeđivali. Rijeka je šampionski projekt, Damir je napravio sjajne stvari. Naučio sam da nije cilj samo pobjeđivati, nego pobjeđivati u nizu.

Kako se dogodio njegov prvi kontakt s Rijekom?

- Sve se dogdilo brzo, ovaj tjedan i prošli vikend. To su pitanja za sportskog direktora. Htio sam olakšati svima da zgotovimo posao što prije moguće. Đalović? Nismo se još čuli, razumijem da mu je ovo težak trenutak. Bio sam i ja u takvim situacijama. Mali broj trenera ne suočava se s takvim stvarima. U budućnosti će se sigurno imati priliku vratiti u Rijeku. Napravio je sjajne stvari, siguran sam u to da će se jednom vratiti.

Upoznao je Sanchez novinare s idejom oko igre, taktike i predstava njegovih pulena na terenu.

- Imamo jasan plan, ideju što i kako. Radit ćemo od danas na filozofiji igre. Moramo biti kompaktni i u obrani i u napadu. Ako želiš biti prvak moraš pobjeđivati, dakle voditi rezultatski u svakoj utakmici. Idemo biti čvrsti, kreirati prilike, zabijati i kontrirati našim suparnicima. Visoki su zahtjevi pred nama, želimo koristiti što više igrača, imat ćemo dosta utakmica. Za mene nema prve jedanaestorice i zamjena, ima samo korisnih i manje korisnih igrača. Izazovna je sezona. Sada imamo zaostatak pred konkurentima, ali to me ne zabrinjava. Igramo Europu, moramo početi odmah raditi na mentalitetu i na taktici. Cilj je proći dalje u Europi, ali idemo korak po korak. Pripremit ćemo sljedeću utakmicu, nema nam reprezentativaca, ali počinjemo odmah s radom.

Otkrio je Sanchez da će mu pomoćnik biti isti kao i u Olimpiji, a to je Ramiro Munoz. Do kraja dana trebao bi se kompletirati stručni stožer kojeg će Španjolac dovesti sa sobom. Prvi trening odradit će novi trener s Rijekom u petak ujutro.

- Pratio sam Rijeku, imao sam dobar kontakt s Đalovićem. Olimpija mi je dala priliku, ali pratio sam i HNL i hrvatsku reprezentaciju. Uzbuđuje me raditi ovdje. Španjolska je jedna od najjačih liga na svijetu, ali imamo veliki respekt prema balkanskom nogometu. Vaši igrači su kod nas uvijek radili razliku na terenu - rekao je Sanchez.

Darko Raić-Sudar kazao je ponešto o listi igrača za Konferencijsku ligu:

- Prijavili smo listu za Konferencijsku ligu. Transferi? Za Europu ne možemo ništa mijenjati. Bio bih najzadovoljniji da svi ostanu, a doveli smo devet igrača. Mišljenje u klubu je da imamo dobru ekipu. Nismo htjeli dovoditi nekoga samo da dovedemo. Možda se dogodi da nam u ova dva dana do kraja roka još netko dođe, vidjet ćemo. Zadnji vezni? Gledali smo jednog igrača, ali ako ga dovedeš, ne bi igrao Petrovič. Treba gledati je li netko bolji od Petroviča ili Dantasa, ali ako nekog platiš skupo, taj mora igrati. Nisam da se dovodi igrač samo da se dovede. Mislim da imamo dovoljno igrača u kadru da mogu pokriti tu poziciju.

Prodaja kluba?

- Puno se priča i piše o prodaji. To je pitanje za predsjednika Miškovića. Ja sam vezan za sportski dio i ne bih to komentirao. Dosta to utječe na igrače. Ako dođe do toga, iskreno, volio bih da dođe što prije, da nam bude lakše raditi. Iskreno, naši ključni igrači su vjerojatno razmišljali o transferu, a nisu otišli. Time smo pokazali u kakvom smjeru idemo kao klub. Nadam se da će, kad završi prijelazni rok, svi sjesti i koncentrirati se na to da su tu. Sad nam predstoji borba, imamo HNL, Kup i Europu. Doći će zimski prijelazni rok, opet će se nešto događati... Mi smo mogli prodati igrače, nije bio cilj to napraviti bez da su zadovoljne sve tri strane. Ako dođe ponuda koja bi nas sve zadovoljila, OK, ali pokazali smo što želimo. Ja sam sretan što se tiče ekipe da imamo ključne igrače. Većina igrača je ostala, otišli su Djouahra i Selahi, došlo je devet novih. Mislim da imamo dobru ekipu. Možda nije bilo najidealnije otvaranje, ali u Europi smo, bit će puno utakmica, vrijeme će pokazati jesmo ili dobro napravili ili ne. Realno, može se još nešto dogoditi do kraja roka, ali mislim da će svi ostati - rekao je Darko Raić-Sudar.