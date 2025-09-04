Velika fešta u Jaski: Vinogradar slavi 100. rođendan, čeka ga utakmica s klubom iz HNL-a

Nogometni klub Jaska Vinogradar slavi stoti rođendan. Veliki jubilej jaskanskog stogodišnjaka bit će obilježen prijateljskom utakmicom Jaske Vinogradara sa zagrebačkom Lokomotivom 5. rujna u 17 sati. Lokose će u toj utakmici predvoditi domaći dečko, 31-godišnji Denis Kolinger, po rođenju Nijemac (Malsch), a odrastanjem i nogometnim počecima Jaskanac, jedini nogometaš iz Jastrebarskog koji je nakon samostalnosti nastupio za hrvatsku nogometnu reprezentaciju – 2017. godine protiv Meksika u Los Angelesu. U promemoriji posvećenoj ovom jubileju Nino Škrabe, publicist i dramatičar, dugogodišnji dužnosnik i kroničar NK Jaske, među ostalim, naveo je kako je jaskanski ponos u svojih sto godina osvojio čak 102 trofeja, od kojih je 25 osvojila seniorska momčad. Boje su kluba modra i bijela, zovu ih i jastrebovi, po jastrebu u grbu grada i kluba.

NK Jaska je najstarije, najbrojnije i najpopularnije sportsko društvo u gradu Jastrebarskom i cijelom jaskanskom kraju (od Kupe do Svete Gere). Boje Jaske branili su brojni vrsni nogometaši, Emil Urch, Bernard Hügl, Marijan Bradvić, Damir Katovčić, Silvijo Čabraja, Mislav Bradvić, Marinko Smolčić, Denis Kolinger, Eugen Ciban, a među Jaskinim trenerima također su neka glasovita imena: Emil Urch, Bernard Hügl, Mladen Čop, Tomislav Pernar, Ivan Đalma Marković, Josip Gucmirtl, Drago Vabec, Branko Mlinar, Krunoslav Pinturić, Sanjin Lucijanić. Počasni članovi kluba su Zlatko Cico Kranjčar i Niko Kranjčar.

Trenutačno u klubu djeluje 15 selekcija, s više od 200 registriranih nogometaša. Posebno se ponose mladeži i Školom nogometa, u kojoj djeluje 13 selekcija. Svaka selekcija mladeži ima svog trenera, a u klubu djeluje i jedan trener golmana za cijelu školu. Prva, seniorska momčad Jaske natječe se u 4. Nogometnoj ligi Središte Zagreb B, a u momčad je uključeno 25 registriranih igrača. U momčadi nastupaju isključivo amateri, dragovoljci, velika većina nogometaši iz Jastrebarskog i jaskanskog kraja, od kojih je većina stasala u pomlatku kluba.

"Upravni odbor kluba s brojnim volonterima najviše truda ulaže u razvoj infrastrukture, a želja nam je naš 100. rođendan obilježiti višednevnom kulturno-nogometnom priredbom na kojoj ćemo se, uz nekoliko revijskih utakmica na Centrali i u Mladini, prigodnim programom na središnjoj proslavi prisjetiti svih najsjajnijih trenutaka iz povijesti našeg kluba, odati počast najvažnijim jastrebovima te upoznati sve prisutne s našim sadašnjim igračima i nedavnim uspjesima", napisao je Škrabe, uz dodatak kako će biti snimljen i kratki dokumentarni film u kojem će biti prikazani svi najveći uspjesi kluba i njegova povijest.