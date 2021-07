Bivši igrač HNL-a upleten u seks-skandal: Optužen da je spavao s maloljetnicom

"U medijima su se počele pojavljivati ozbiljne optužbe u vezi s pripremama na Bledu. Želimo razjasniti da Olimpija najoštrije osuđuje takva navodna djela i da prema njima nema nikakvu toleranciju ako se dokaže da su istinite. NK Olimpija Ljubljana poručuje da su neki nogometaši Olimpije prekršili disciplinska pravila kluba, zbog čega su kažnjeni, točnije suspendirani, u skladu s disciplinskim pravilima i ugovornim obavezama", objavila je slovenska Olimpija nakon što su slovenski mediji pisali kako su tri njihova igrača na pripremama na Bledu imali spolni odnos s maloljetnicom.

Sada su slovenski mediji navodno došli i do imena, a među njima je i jedno dobro poznato travnjacima HNL-a. Oni navode kako se radi o Radivoju Bosiću, Mihailu Peroviću i bivšem golmanu zaprešićkog Intera Žigi Frelihu.

.@timomouse Ziga Frelih, Radivoj Bosic, Mihailo Perovic facing group rape allegation against a minor during their preseason tour. @nkolimpija siding with players and trying to erase all mentions of this on the web. https://t.co/OlKQSn1ReX pic.twitter.com/uWyWXNCezl