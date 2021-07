UŽIVO Dinamo deklasira Dragovoljac: Udvostručili prednost u osam minuta

– Dogodila nam se, neću reći nesreća, nego loša utakmica protiv Slavena Belupa i sigurno si ne možemo dopusti još jedan kiks. Protiv Hrvatskog dragovoljca moramo pristupiti izuzetno ozbiljno i profesionalno, pokušati utakmicu što ranije riješiti. Povijest je pokazala da sve momčadi koje su ušle u prvu ligu imaju izuzetno velike motive, naglašeni borbeni stav, a to treba i nama. Treba nam pozitiva, trebaju nam dobri rezultati, a pobjedama se drži dobra atmosfera. Gledali smo utakmicu Dragovoljca u Puli, nije to bila utakmica kakvu bi sugerirao rezultat (3:1, nap. a.), imali su prilike, dobre kontranapade i moramo i na to pripaziti, ali vjerujem da ćemo mi voditi glavnu riječ – rekao je trener Dinama.