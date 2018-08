Bivši hajdukovac uskoro na Marakani! Ne skriva oduševljenje novim klubom

Donedavni dokapetan i do ovog mjeseca jedan od ključnih nogometaša splitskog Hajduka, Josip Radošević, debitirao je za Brondby s kojim se nada osvajanju danskog prvenstva te ulasku u grupnu fazu Europske lige. U razgovoru za Hinu iznio je prve dojmove nakon iznenadnog odlaska s Poljuda te uoči derbija s Kopenhagenom.

- Zadovoljan sam kako su me primili u klubu. Brondby je jako dobro organiziran, odmah se vidi se da ovdje ima reda, zna se tko što radi. Grad je, pak, baš po mjeri za život, uređen je i pun pogodnosti za lijep život - kaže 24-godišnji vezni igrač.

- Sve ono što sam znao o njima, i što sam čuo, sada su opravdali. Vidi se da je to jedan od najvećih klubova u Danskoj - dodaje.

Brondby, deset puta prvak Danske, ove sezone namjerava doći do naslova kojeg je posljednji put osvojio 2005. godine. Titula mu je izmakla prošle sezone kada je nakon doigravanja pehar podigla momčad Midtyllanda. U Brondbyvesteru, gradu udaljenom 14 kilometara od glavnog grada Kopenhagena, posegnuli su za hrvatskim nogometašem kako bi učvrstili vezni red.

- Igrat ću na poziciji zadnjeg veznog, što ovdje nazivaju 'šestica'. Trener traži od mene da dajem stabilnost momčadi. U prvoj utakmici sam pritiskao protivnika na čitavom terenu. Trener također zahtijeva da budem pokretač napada te da u ulozi stabilizatora sve to držim povezanim - kaže Radošević.

U nedjelju je upisao prvi nastup. Brondby je pred svojom publikom s 2:0 pobijedio ekipu Nordsjӕlanda.

- Intenzitet utakmice je bio snažan a navijači su me sjajno primili. Priredili su mi dobrodošlicu pa mi je bilo doista veliko zadovoljstvo igrati pred njima. Domaća publika je došla u velikom broju te mi se zasad sviđa sve što sam doživio ovdje - napominje.

Drugi pogodak u toj utakmici zabio je 28-godišnji hrvatski napadač Ante Erceg, također nekadašnji igrač Hajduka. On je ondje došao prije dva mjeseca.

- Ante se našao u pravoj poziciji, čime je pokazao osobinu istinskog golgetera. Izuzetno mi je drago što smo ovdje zajedno, također mi je pomogao u puno stvari s obzirom da je došao u klub malo prije mene. On se brzo prilagodio tako da sam mu zahvalan što i meni pomaže da se što prije priviknem. Družimo se u slobodno vrijeme. Sigurno je da će nam zajedno biti lakše i zabavnije igrati - kaže Radošević. Erceg je u prva četiri kola zabio dva gola te je jednom asistirao.

Njih su dvojica zapela za oko ljudima iz Brondbya prije godinu dana kada je u trećem pretkolu Europske lige taj klub igrao protiv Hajduka. U Danskoj je bilo 0:0 a u uzvratu je Hajduk slavio s 2:0. Erceg je zabio oba gola.

- Ante je zadovoljan, baš mu se sviđaju i klub i grad, uživa ovdje. Kaže da samo trebamo biti fokusirani na treninge i utakmice, a tako i jest. Dajemo sve od sebe na treninzima, želimo pobjeđivati u utakmicama i u potpunosti opravdati svoj dolazak ovdje - ističe Radošević.

Nakon što je prošao Brondbya, Hajduk je lani došao na korak do ulaska u skupinu Europske lige no ondje ga je zaustavio Everton. Tribine Poljuda su se zatresle kada je Radošević u 43. minuti s 30 metara zatresao mrežu Engleza za 1:0. No to nije bilo dovoljno za prolaz jer je Everton ubrzo izjednačio te obranio prednost od 2-0 iz prve utakmice. Ta utakmica, međutim, potaknula je Brondby na dovođenje Radoševića godinu dana kasnije.

- Moj odlazak u Brondby odvio se jako brzo, zapravo u dva-tri dana sve se riješilo. Do zadnjeg trenutka sam bio u karanteni s momčadi, nije se znalo hoću li ili neću igrati - kaže. Već je bio na popisu za prvu utakmicu protiv bugarske Slavije kada je potvrđen njegov transfer. Hajduk je pobijedio pa u četvrtak bez Radoševića nastavlja europsku pustolovinu protiv rumunjskog FCSB-a, bivše Steaue.

- Hajduku želim svu sreću, u prvenstvu, kupu, Europi...pa dokle dođu - ističe. Igrač ponikao u Hajduku, proveo je samo godinu dana na Poljudu nakon što se vratio ondje 2017.

- Prošlo ljeto kada sam došao u Hajduk mislio sam u tom trenutku da ću se duže zadržati. Ali to je nogomet. Neke stvari ne možeš predvidjeti. Mogu samo reći da sam proveo lijepu godinu u Hajduku, da mi je bilo dobro. Klub se značajno promijenio, naravno uvijek ima prostora za napredak, no mislim da smo prošle sezone bili pokrenuli stvari nabolje - kaže.

- Eto, malo nam je bilo nedostajalo da uđemo u grupnu fazu Europske lige, bili smo ispali od Evertona. Nakon toga je bilo dobrih rezultata ali i oscilacija u igri, no to je sve normalno, nastojali smo te oscilacije dovesti na minimum. Gotovo do zadnjeg mjeseca borili smo se s Dinamom za prvo mjesto. Uslijedili su zatim događaji koji su se možda mogli i drugačije razviti, sigurno da je i to utjecalo na nas igrače. Bili smo zatim u finalu kupa gdje smo pomalo nesretno i nezasluženo izgubili od Dinama. Uvijek se može bolje ali bio sam zadovoljan jer smo ipak bili napravili pomak - dodaje.

Sada mu je drago što je došao u Brondby i što je njihov igrač. U četvrtak će gostovati kod Spartaka iz Subotice u kvalifikacijama za Europsku ligu.

- Igrat ćemo na Marakani, to mi je prvi put da igram u Beogradu, jednom sam za mladu reprezentaciju Hrvatske igrao protiv Srbije. Idemo ondje na pozitivan rezultat, bez ikakvog kalkuliranja. Jasni su ciljevi ispred nas - napominje. Cilj je igrati u skupini Europske lige a u klubu su uvjereni da će to i ostvariti.

Optimizam ih je zapuhnuo nakon otvaranja danskog prvenstva. Nakon četiri kola Brondby je vodeća momčad s 10 bodova, jednim više od Kopenhagena. U nedjelju se ove dvije momčadi sastaju u glavnom gradu Danske.

- To je ovdje najveći derbi. Veselim se toj utakmici, vjerujem da će biti poseban doživljaj. Čuo sam da njihov stadion prima oko 40.000 ljudi, da bude stvarno super atmosfera. To i očekujem. Siguran sam da ćemo prikazati odličan nogomet ondje - kaže Radošević.

- Ljudi u Brondbyu su mi pričali kakvi su ti derbiji, da su puni naboja, no onda sam im ja pričao da sam prošao prave derbije između Hajduka i Dinama - naglašava smijući se.

Radošević je prošlih sezona skupljao međunarodno iskustvo u Napoliju, Eibaru i Red Bull Salzburgu. Smatra da je Hajduk na europskoj sceni imao nešto lakši ždrijeb za ulazak u skupine Europske lige.

- Ako ga usporedimo s prošlim godinama mislim da ove godine Hajduk ima lakši ždrijeb. Ulazak u skupinu puno bi značio za klub, za navijače, za Split i za čitavu Hrvatsku - kaže igrač koji je znao nositi kapetansku vrpcu Hajduka.

Smatra da bi to upotpunilo uspjeh hrvatskog nogometa ostvaren ovog ljeta na Svjetskom prvenstvu Rusiji.

- Ove godine se znalo da Hrvatska ima kvalitetnu momčad, jako dobro posloženu na čelu s izbornikom Zlatkom Dalićem. Ti igrači imaju kapacitet, igraju za velike klubove. Znalo se da bi mogli ostvariti dobar rezultat, no pitanje je bilo samo do kuda mogu doći. No očekivati da uđu u finale... doista ne znam koliko je to bilo realno za očekivati, no oni su uspjeli postići najveći uspjeh hrvatskog nogometa. Doista im svaka čast na tome! To su istinski zaslužili, nitko im ništa nije poklonio. Od ove generacije, i igrača koji dolaze, može se očekivati još puno dobrih rezultata - kaže.

Radošević je igrao za hrvatsku U-21 reprezentaciju a 2012. godine upisao je nastup i za A selekciju.

- To mi je bila velika čast i zadovoljstvo. Igrati za Hrvatsku bilo je nešto posebno - naglašava.

Sada, na sjeveru Europe, zajedno s Ercegom nastoji ubrizgati južnjačku krv u Brondby. Uoči gostovanja u Beogradu optimističan je no staložen.

- Ove sezone mi se dogodilo da sam brzo došao u novi klub pa prije svega želim ići utakmicu po utakmicu, uživati, pa vidjeti do kuda ću doći - kaže o svojim ciljevima.

- Želim napredovati, na svakom treningu, na svakoj utakmici. Neke posebne prioritete u ovom trenutku ne želim stavljati pred sebe, no sigurno je da želim napredovati. A s Brondbyem osvajati trofeje - zaključio je.