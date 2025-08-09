Naši Portali
NESRETAN POČETAK

Bivši hajdukovac dobio crveni u debiju. Izdržao je samo 15 minuta na terenu

Šibenik: Šibenik i Hajduk sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
09.08.2025.
u 13:00

U dresu Hajduka odigrao je 64 utakmice, postigao četiri pogotka, upisao dvije asistencije i osvojio jedan Kup

Filip Uremović (28), hrvatski stoper i bivši igrač Hajduka, imao je težak debi za japanski Kawasaki. U 15. minuti zaradio je žuti karton, no nakon tri minute i VAR pregleda sudac je promijenio odluku te mu pokazao izravan crveni karton zbog grubog i neopreznog starta.

Kawasaki je u 25. kolu japanske J1 lige ugostio Fukuoku i poveo već u četvrtoj minuti pogotkom Kente Tachibanade. Nedugo nakon Uremovićeva isključenja gosti su izjednačili preko Shintara Naga. Domaći su ponovno poveli golom Erisona, ali isti igrač nesretnim autogolom donosi Fukuoki izjednačenje na 2:2 do kraja prvog poluvremena.

Uremović je u Hajduk stigao prije dvije sezone iz berlinske Herte kao slobodan igrač, odmah preuzevši ulogu vođe obrane. Ovog ljeta napustio je Poljud te za 800 tisuća eura preselio u Japan. U dresu Hajduka odigrao je 64 utakmice, postigao četiri pogotka, upisao dvije asistencije i osvojio jedan Kup. Sakupio je 15 žutih i jedan crveni karton, a prošle sezone s deset opomena bio je četvrti najčešće kažnjavani igrač HNL-a. Karijeru je započeo u Cibaliji, a igrao je i za Dinamo, Olimpiju, Rubin, Sheffield United i Herthu.

FOTO Kakvi majstori! Razdragana lica Hajdukovih igrača nakon pobjede o kojoj će se pričati
Šibenik: Šibenik i Hajduk sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a
1/11

 
Filip Uremović Crveni karton strani nogomet

