Bivšeg trenera Dinama u Sarajevu dočekali prosvjedi navijača

Novi izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Bugarin Ivajlo Petev kazao je u srijedu kako je uvjeren da s najboljim nogometašima te zemlje može ostvariti dobre rezultate, uključujući tu i plasman na predstojeće svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru 2022.

Peteva je za novog izbornika 21. siječnja većinom glasova imenovao Izvršni odbor NS BiH i to bez sudjelovanja predsjednika saveza Elvedina Begića. Ta je odluka naišla na brojne kritike javnosti, te medija u BiH čija je procjena bila kako je novim izbornikom trebao postati netko od domaćih nogometnih stručnjaka pri čemu je favorit bio nekadašnji reprezentativac Sergej Barbarez.

Petev se u novoj ulozi po prvi puta predstavio na konferenciji za novinare održanoj u sjedištu NS BiH u Sarajevu, a neposredno prije toga pedesetak navijača okupilo se na mirnim prosvjedima na kojima su potvrdili kako ne vjeruju da je bugarski trener dobro rješenje.

"Dosta je" i "Ne možete nas kupiti" bili su natpisi na transparentima što su ih nosili prosvjednici koji su se identificirali kao članovi skupine BH fanaticosi koja okuplja navijače reprezentacije BiH.

Petev je pred novinarima kazao kako svima onima koji su protiv njegova imenovanja poručuje kako će im odgovoriti nastojanjima da postigne najbolje moguće rezultate u radu.

"Da je bilo dvije tisuće ljudi (na prosvjedima) možda bih se zamislio... Ja znam što radim, pustite me da to učinim i cijenite me kroz rezultate", kazao je Petev dodajući kako je spreman preuzeti odgovornost za eventualni loš učinak.

"Da je bio netko kvalitetniji od mene danas bi on bio ovdje", kazao je nekadašnji trener Dinama odgovarajući na pitanja novinara koji su pokazali kako ne vjeruju u njegovu kompetentnost.

Dodao je i kako BiH ima vrlo kvalitetne igrače te kako je siguran da će oni okupljeni kao kompaktna momčad postići očekivane uspjehe "korak po korak".

Petev je na mjestu izbornika nogometne reprezentacije BiH naslijedio Dušana Bajevića koji se povukao nakon što njegovi izabranici u razdoblju od godine dana nisu izborili niti jednu pobjedu.

Prvi konkretni izazov za Peteva je utakmica protiv Finske koja reprezentaciju BiH čeka 24. ožujka u sklopu kvalifikacija za svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru 2022. Uz BiH i Finsku u "D" kvalifikacijskoj skupini su i Francuska, Ukrajina te Kazahstan.