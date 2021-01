Novi trener Hajduka će ovu vožnju taksijem pamtiti još dugo: Taksist ga je upozorio

Zoran Mamić (49) protiv Paola Tramezzanija (50), bit će to trenerski dvoboj u današnjem derbiju Dinamo – Hajduk, sudar stručnjaka koji nemaju baš nikakvih dodirnih točaka i čiji se opusi dijametralno razlikuju, a pritom obojica imaju izražen motiv, ne samo u kontekstu vječitoga rivalstva plavih i bijelih.

Naime, Tramezzaniju će današnji derbi biti najizazovniji zalogaj u trenerskoj karijeri budući da je najveća utakmica koju je ikada vodio bio ciparski derbi Apoel – Omonia.

Jučer su ga u Splitu pitali je li ikada vodio utakmicu sličnu ovoj današnjoj.

Treneri nekad i sad

– Mislim da je ova najbolja. Kao trener igrao sam derbije, kvalifikacije Lige prvaka, ali kada sam došao u Split, uzeo sam taksi, a vozač mi je rekao: “Znaš li koliko znači utakmica s Dinamom? U tom susretu moraš pobijediti.” Znam da je ovo važna utakmica za sve – rekao je Tramezzani, ponajveće iznenađenje na Hajdukovoj klupi posljednjih godina.

A kako su nekada treneri dolazili u Hajduk, tko je sve imao taj privilegij, a kako se to radi danas? Dakle, 1972. godine Hajduk je, nakon dvije godine provedene u Stuttgartu, preuzeo Branko Zebec. U njegovu trenerskom životopisu u tom trenutku već je bio put s Dinamom do finala Kupa sajamskih gradova (1967.), te dvostruka kruna s Bayernom (1969.). Zebec se u to vrijeme smatrao europskom trenerskom avangardom i mogao je birati klubove u Njemačkoj, a on je sa zadovoljstvom bio prihvatio dolazak u Split.

Nakon Zebeca bijele je preuzeo Tomislav Ivić, do tada sjajni mladi trener Hajdukovih juniora, te Šibenika, stručnjak koji će usporedo s angažmanom u Hajduku u prosincu 1973. godine postati i član peteročlane Komisije na čelu jugoslavenske reprezentacije. Ivić je, naravno, najveći trener koji je ikada vodio bijele iako je po broju trofeja s Hajdukom izjednačen s Katalinićem (7-7).

Između dvije Ivićeve ere Hajduk je vodio Vlatko Marković, također hrvatski trenerski velikan i trofejni stručnjak. Od 1980. do 1982. trener Hajduka bio je jedan od najznačajnijih stručnjaka ovih prostora, još jedan bivši izbornik reprezentacije Jugoslavije Ante Biće Mladinić. Također, u Hajdukove veličine spada i Josip Skoblar, trener koji je upravo s bijelima osvojio svoja jedina dva trofeja; Kup maršala Tita 1987. i 1991. godine. U samostalnoj Hrvatskoj najvećim imenima na klupi Hajduka smatraju se bivši izbornik Stanko Poklepović i Ivan Katalinić, četvrtfinalist Lige prvaka.

Na kraju, treneri bijelih postali su i Mirko Jozić (1996.), tada bivši svjetski prvak s mladom reprezentacijom Jugoslavije i prvak Južne Amerike s Colom Colom, te Miroslav Blažević (2005.), osvajač svjetske bronce s Hrvatskom.

I sada, usporedite ta imena s Marijanom Pušnikom (2016.), Joanom Carrillom (2016.), Željkom Kopićem (2017.), Sinišom Oreščaninom (2018.), Harijem Vukasom (2020.), pa i s Paolom Tramezzanijem (2021.), i upitat ćete se – je li ovo isti sport, isti klub?

Postaje li se danas lako trenerom Hajduka, pitali smo Hajdukova šampionskog trenera iz 2001. godine Zorana Vulića.

– Čini mi se da se danas općenito prelako postaje trener, odnosno dolazi do Uefa Pro licence. I onda kada nastupi takva masovnost, kada je bara tako mala, a u njoj previše krokodila, onda se tu gube kriteriji u odabiru trenera. Pogledajte samo najslavniju generaciju bijelih s kraja 70-ih; tko je od njih trener? Katalinić i Peruzović. A danas je trener svatko tko poželi, pa i igrač iz treće lige – kaže Vulić i nastavlja:

Samo neka se bore za trofeje

– Hajduk je u svojoj povijesti bio prepoznatljiv po dvije stvari; da je najveće uspjehe ostvarivao s domaćim trenerima i da je najbolje prodavao svoju djecu, a ne igrače sa strane. Na toj dobroj tradiciji trebao bi ustrajati. Nisam pritom protiv talijanskoga trenera, dapače, ja mu želim uspjeh jer volim Hajduk, jer mi je stalo da Hajduk opet bude snažan i konkurentan. Ma može on jedne godine biti i peti u hrvatskoj ligi, ne mora svake godine nešto osvojiti, ali neka se uvijek bori za trofeje.

Paolo Tramezzani u današnjem će derbiju na suparničkoj klupi imati Zorana Mamića koji je u utakmicama s Hajdukom postavio rekorde koji će budući Dinamovi treneri teško dostići. Tako je Mamić u ovom trenutku izjednačen po broju pobjeda u derbijima s legendarnim Hajdukovim trenerom Lukom Kaliternom (11-11), stručnjakom koji se prvi put s Dinamom (tadašnjim Građanskim) sastao još davne 1924. godine. Mamić je usto jedini trener koji je u 12 uzastopnih derbija ostao neporažen i jedini koji u derbijima ima šest pobjeda zaredom. Za usporedbu, drugi najuspješniji Dinamov trener u derbijima je Mađar Bukovi sa sedam pobjeda.