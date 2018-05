Jedan od ova tri slogana krasit će autobus hrvatske reprezentacije

Fifa je uoči Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji raspisala natječaj na kojem su se predlagali slogani koji bi krasili autobuse reprezentacija.

Prijedlozi su se primali do 28. veljače na Fifinoj službenoj stranici. U izboru hrvatskih navijača tri slogana ušla su u uži izbor: 1. "Mala zemlja. Veliki snovi", 2. "Želja u srcu je moć na terenu!" i 3. "Srcem do vrha!"

