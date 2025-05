Bitka za Dinamovu klupu: Perković protiv trenera koji mu možda uzima posao!

Dinamo ima imperativ pobjede u današnjem susretu sa Slavenom Belupom želi li na kraju biti prvak, no i Koprivničani imaju svoje želje, cilj im je domoći se četvrtog mjesta kako bi, bez obzira na rezultate finala kupa u kojem igraju, osigurali Europu. No u pozadini te borbe za važne bodove je i sudar dva trenera, Sandra Perkovića na jednoj i Marija Kovačevića na drugoj strani.

Naime, u javnosti su se pojavile priče kako je upravo Mario Kovačević jedan od glavnih kandidata za preuzimanje prve momčadi nakon završetka ove sezone. Istina je da su to zasad samo nagađanja koja imaju podlogu u činjenici da je Kovačevićeva momčad ove sezone, otkako je došao na klupu Koprivničana, igrala jako dobar nogomet i s dna tablice se zahvaljujući svojim igrama i rezultatima uključila u ozbiljnu borbu za četvrtu poziciju. S obzirom na takve rezultate, jasno je da je trener Slavena Belupa postao zanimljiv Dinamu.

Nisu ovo trenerske kvalifikacije

Koliko znamo, Zvonimir Boban skloniji je domaćim stručnjacima, pa je to Kovačevićev adut. No to ne znači da su plavi već krenuli po njega, ne vjerujemo da su uopće počeli razgovarati s bilo kojim trenerom dok još traje sezona u kojoj se Dinamo grčevito bori za taj naslov. Bilo bi i neozbiljno da su već krenuli s tim iako na svojim virtualnim listama sigurno imaju imena koja bi došla u obzir, a Kovačević je vjerojatno među njima.

Ne vjerujemo da će posljednje tri utakmice Slavena Belupa znatnije utjecati na mišljenje plavih o njemu, ali ne treba ni to zanemariti. Uostalom, u zadnja tri susreta Slaven Belupo malo je 'prikočio' s vrhunskim rezultatima, upisao je dva domaća poraza (od Varaždina i Osijeka) i jedan remi (Istra 1961). Trenutačno je na petom mjestu i ostane li tu, pa čak i ako malo padne, upitno je bi li se Dinamo doista okrenuo Kovačeviću koliko god bi bilo glupo suditi samo po nekim rezultatima, jer je Dinamu sigurno važnije kako pojedini trener radi, kako njegova momčad igra, kakav nogomet gaji. No sigurno je da bi sa slabim rezultatima u ovoj završnici, a Slaven Belupo ima još pet utakmica do kraja sezone, uz ove tri u prvenstvu (nakon Dinama igra s Goricom i Rijekom) ima i dvije utakmice s Rijekom u finalu kupa, pale Kovačevićeve akcije u očima plavih ne uhvati li Slaven Europu.

S druge se strane danas nalazi Sandro Perković kao privremeni trener. Iako su počele priče o tome tko će ga naslijediti, što će se dogoditi ako na kraju osvoji naslov i spasi ovu tešku sezonu plavih? I koje bi onda logike imalo dovesti trenera koji ipak nije uspio ostvariti veliki rezultat sa Slavenom Belupom, a ne ostaviti trenera koji je osvojio naslov prvaka?

Stoga će današnji sudar Perkovića i Kovačevića biti posebno zanimljiv. Tim prije jer je u svom prvom mandatu privremenog trenera Perković izgubio od Belupa s 1:4, a Kovačević je tu počeo dizati momčad.

– Za mene je svaka utakmica na klupi Dinama posebna, to je san svim trenerima. Neke svoje rane sam zaliječio kad smo pobijedili u Koprivnici, ovo je nova utakmica. Fokusirani smo samo na to da je riječ o važnoj utakmici i tako se pripremamo – veli Perković koji ovu utakmicu ne vidi kao sudar trenutačnog i moguće budućeg trenera Dinama:

Bavim se samo s momčadi

– Gospodina Kovačevića jako cijenim, njegove momčadi igraju sjajan nogomet, bilo je tako i u Varaždinu, znam ljude iz njegova stožera. Nimalo me ne iznenađuje to što rade dobar posao. Ne opterećujem se onim što će biti na kraju sezone, ne zamaram se stvarima koje su izvan moje kontrole. Bavim se samo terenom i momčadi, kao i time da što bolje izgledamo u subotu, da osvojimo tri boda.

Perković je doista zaslužio uvažavanje za sve što je dosad napravio, imao je jedan kiks s porazom od Gorice, ali došao je na jedan bod zaostatka za Rijekom i morao bi, osvoji li naslov prvaka, biti u najužoj konkurenciji za trenera u novoj sezoni. I zato ovo nije utakmica u kojoj se za klupu Dinama bore Perković i Kovačević, ovo je borba za bodove, a kad sve završi, Dinamo će krenuti u akciju ustoličenja trenera za novu sezonu.