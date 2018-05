Bišćan pred pothvatom kakav se ne pamti 25 godina: Onda može i Dinamo

Dugo je trajala fešta u Ljubljani, duboko u noć po ulicama se slavio naslov prvaka, nebrojeno puta čulo se “šalalalala, Olimpija”. U svoj toj gunguli, pa i u Domžalama gdje je Olimpija uhvatila taj bod koji joj je značio osvajanje naslova, doći do Igora Bišćana nije bilo lako.

Kad je i počeo govoriti, uletjeli su navijači i zalili ga pivom, pa su ga odvukli na dodjelu medalja i pehara, pa su svi s njime željeli popričati. I dugo ga nismo vidjeli ovako veselog.

– Mogu biti samo ponosan na svoje dečke, u trenucima kad smo gubili, kad je cijela sezona postala upitna, kad je sav rad padao u vodu, oni su našli snage i digli se. Nije im bilo lako, kad ti cijela sezona stane u tih 90 minuta, protiv suparnika koji nije mogao biti teži. Pa ovdje smo u Domžalama zadnji put izgubili, Domžale su na trenutke igrali najbolji nogomet u Sloveniji. A mi smo i u ovoj utakmici iskrvarili, kao i u svakoj drugoj, mislim da je moju momčad obilježila borba. I znao sam da ćemo “poginuti” do kraja – hvalio je svoje igrače Bišćan, ali zasluge idu i njemu.

Vidjet ćemo što dalje

Pratili smo što radi kad je momčad gubila, mijenjao je način igre, mijenjao je igrače. I kad je Olimpija zabila za 1:1, dok su svi oko njega na klupi ludovali, on je zvao pojedine igrače s terena i davao im instrukcije, ostao je potpuno miran.

– Zato jesam na klupi. I prije sam razmišljao što napraviti, kako utakmicu privesti kraju. A to što sam ostao miran, ne znam kako bih to nazvao, možda je nekakav trenerski instinkt, ali bilo je to logično – kazao nam je Bišćan dok su navijači pjevali i njemu, ali i Ligi prvaka.

Hoćete li voditi Olimpiju na tom europskom putu?

– Sad je rano govoriti o tome, treba uživati u ovom trenutku, opustiti se. Zaslužili smo da sad uživamo u svemu ovome, a kad dođe vrijeme za priču o budućnosti, a doći će vrlo brzo, onda ćemo razgovarati.

Što je bilo ključno u ovoj sezoni?

– Vjera, trud i žrtva. Ali bez toga se i ne može, bitna je bila mentalna čvrstina. Nismo mi lagano pobjeđivali, ali u tim situacijama karakter dolazi do izražaja. Imao sam igrače koji su ovdje na posudbi, a igrali su kao da su ovdje cijeli život, neki odlaze, a takvi su davali maksimum, plus domaći dečki kojima je prirodno stalo do uspjeha, svima svaka čast.

Olimpiju još čeka finale kupa pa onda ide zasluženi odmor.

– Mislim da će nam ovo slavlje i osvajanje naslova prvaka biti presudno u pripremi za tu utakmicu, prije svega psihološki jer želimo pred našim navijačima staviti šlag na tortu, na ovu sezonu.

Dinamo ovdje izaziva respekt

Ovaj vam je naslov lijek na ranu zbog poraza Liverpoola od Reala u finalu Lige prvaka.

– Svakako jest, ali pustimo sad Liverpool, meni je važno da smo mi slavili, nemojte me sad o Liverpoolu, malo je ljepše slaviti ovaj naslov prvaka.

Niste željeli pričati o tome što će biti u skoroj budućnosti s vama i Olimpijom, no nekakve planove zacijelo imate?

– Uzeti u srijedu duplu krunu, a mislim da to Olimpija nije uzela zadnjih 25 godina, odmoriti i onda razgovarati s ljudima u klubu kakvi su planovi.

Ostanete li, biste li se voljeli sresti s Dinamom u kvalifikacijama za Ligu prvaka?

– Pa zašto ne? Dinamo je nešto iznad nas, kategorija ili dvije više, ali ako želiš prolaziti kroz kvalifikacije, moraš igrati i s boljima od sebe.

Bio bi lijep izazov igrati protiv svoga bivšeg kluba.

– Naravno da bi, i ne samo meni, već svima nama u klubu jer Dinamo je na ovim područjima ime koje izaziva respekt – zaključio je Bišćan.