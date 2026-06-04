Slavni nogometaš priznao da se borio s depresijom: 'Zarađujem puno novca, ali to me uništilo'

Reprezentativni stoper Liverpoola Ibrahima Konate izjavio je da se borio s depresijom nakon pogibije suigrača Dioga Jote i smrti svog oca.

Portugalski napadač Jota poginuo je u prometnoj nesreći u srpnju prošle godine, a Konateov otac Hamady preminuo je u siječnju nakon dugotrajne bolesti.

"I u nogometu možete bolovati od depresije, ne morate se sramiti zbog toga. Često sam od igrača čuo da pate od depresije, ali navijači i ljudi koji su izvan našeg kruga to ne razumiju jer mi zarađujemo puno novca", rekao je Konate, koji će ovog ljeta, kad mu istekne ugovor, napustiti "Redse".

Standardni prvotimac francuske reprezentacije, za koju je skupio 27 nastupa, istaknuo je da ga je smrt suigrača Dioga Jote jako pogodila.

"To me je , u tom trenutku ništa me nije interesiralo. No, morate se vratiti nogometu jer nemate izbora. Mi smo zaposlenici kluba, plaćaju nas svaki mjesec i imamo obaveze. Nije bilo izbora, morate se vratiti na teren, igrate za sebe, ali i njega te njegovu obitelj. Ne možete to preboljeti, ali morate naučiti živjeti s time", napomenuo je Konate.