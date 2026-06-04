Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 59
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OTVORENO PROGOVORIO

Slavni nogometaš priznao da se borio s depresijom: 'Zarađujem puno novca, ali to me uništilo'

UEFA Champions League - Liverpool Training
Ed Sykes/REUTERS
VL
Autor
Hina
04.06.2026.
u 11:05

"I u nogometu možete bolovati od depresije, ne morate se sramiti zbog toga. Često sam od igrača čuo da pate od depresije, ali navijači i ljudi koji su izvan našeg kruga to ne razumiju jer mi zarađujemo puno novca", rekao je Konate, koji će ovog ljeta, kad mu istekne ugovor, napustiti "Redse".

Reprezentativni stoper Liverpoola Ibrahima Konate izjavio je da se borio s depresijom nakon pogibije suigrača Dioga Jote i smrti svog oca. 

Portugalski napadač Jota poginuo je u prometnoj nesreći u srpnju prošle godine, a Konateov otac Hamady preminuo je u siječnju nakon dugotrajne bolesti.

"I u nogometu možete bolovati od depresije, ne morate se sramiti zbog toga. Često sam od igrača čuo da pate od depresije, ali navijači i ljudi koji su izvan našeg kruga to ne razumiju jer mi zarađujemo puno novca", rekao je Konate, koji će ovog ljeta, kad mu istekne ugovor, napustiti "Redse".

Standardni prvotimac francuske reprezentacije, za koju je skupio 27 nastupa, istaknuo je da ga je smrt suigrača Dioga Jote jako pogodila.

"To me je  , u tom trenutku ništa me nije interesiralo. No, morate se vratiti nogometu jer nemate izbora. Mi smo zaposlenici kluba, plaćaju nas svaki mjesec i imamo obaveze. Nije bilo izbora, morate se vratiti na teren, igrate za sebe, ali i njega te njegovu obitelj. Ne možete to preboljeti, ali morate naučiti živjeti s time", napomenuo je Konate.  
Ključne riječi
Liverpool ibrahima konate

Komentara 1

Pogledaj Sve
18
188
11:45 04.06.2026.

Haha

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!