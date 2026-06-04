VIDEO Internetom se širi sporna snimka Josea Mourinha, on se oglasio oko svega

Jose Mourinho našao se u središtu pažnje nakon što se društvenim mrežama počela širiti snimka u kojoj navodno podržava povratak u Real Madrid. U videu, koji je objavio predsjednički kandidat Florentino Perez, Mourinho se pojavljuje u opremi Real Madrida i izgovara samo jednu riječ: "Da". Uz objavu je stajala poruka: "Pred nama su još mnoga poglavlja koja čekaju biti ispisana."

Objava je izazvala brojne reakcije navijača i medija, osobito zato što je objavljena u trenutku kada je Perezov protukandidat Enrique Riquelme gostovao u emisiji El Hormiguero, gdje je predstavljao svoj program i planove za budućnost kluba. Osim toga, 0roblematično je što je još uvijek trener drugog kluba.

🚨🚨 BREAKING: JOSE MOURINHO OFFICIALLY ANNOUNCED BY FLORENTINO PEREZ.pic.twitter.com/X15nxQ0xic — Madrid Zone (@theMadridZone) June 3, 2026

Ipak, Mourinho tvrdi da sporni video nije autentičan. Portugalski trener navodno je poručio kako nikada nije snimio takvu poruku, a posebno ne u opremi Real Madrida.

Prema pisanju portugalskih medija, Mourinho je čelnicima Benfice objasnio kako je riječ o sadržaju generiranom umjetnom inteligencijom. Time je želio naglasiti da nije sudjelovao u snimanju videa, osobito zato što je i dalje ugovorno vezan uz portugalski klub.