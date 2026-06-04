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SLAVNI TRENER

VIDEO Internetom se širi sporna snimka Josea Mourinha, on se oglasio oko svega

Fenerbahce - Jose Mourinho Press Conference
Foto: MURAD SEZER/REUTERS
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
04.06.2026.
u 10:12

Mourinho tvrdi da sporni video nije autentičan. Portugalski trener navodno je poručio kako nikada nije snimio takvu poruku, a posebno ne u opremi Real Madrida.

Jose Mourinho našao se u središtu pažnje nakon što se društvenim mrežama počela širiti snimka u kojoj navodno podržava povratak u Real Madrid. U videu, koji je objavio predsjednički kandidat Florentino Perez, Mourinho se pojavljuje u opremi Real Madrida i izgovara samo jednu riječ: "Da". Uz objavu je stajala poruka: "Pred nama su još mnoga poglavlja koja čekaju biti ispisana."

Objava je izazvala brojne reakcije navijača i medija, osobito zato što je objavljena u trenutku kada je Perezov protukandidat Enrique Riquelme gostovao u emisiji El Hormiguero, gdje je predstavljao svoj program i planove za budućnost kluba. Osim toga, 0roblematično je što je još uvijek trener drugog kluba.

Ipak, Mourinho tvrdi da sporni video nije autentičan. Portugalski trener navodno je poručio kako nikada nije snimio takvu poruku, a posebno ne u opremi Real Madrida.

Prema pisanju portugalskih medija, Mourinho je čelnicima Benfice objasnio kako je riječ o sadržaju generiranom umjetnom inteligencijom. Time je želio naglasiti da nije sudjelovao u snimanju videa, osobito zato što je i dalje ugovorno vezan uz portugalski klub.
Ključne riječi
Real Madrid Jose Mourinho

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