Bišćan: 'Livaja je jedan od najboljih igrača lige. Vidit ćemo koliko će nedostajati Hajduku'

Trener nogometaša Dinama Igor Bišćan kazao je kako je utakmica Superkupa idealan način za otvaranje nove sezone kako njegovoj momčadi, tako i Hajduku, ali i svima koji vole nogomet. Prvak Dinamo i pobjednik Kupa Hajduk službeno će otvoriti novu sezonu već u subotu od 20 sati dvobojem za trofej Superkupa u Maksimiru.

"Vrlo smo uzbuđeni, a vjerujem da su i navijači uzbuđeni pred početak sezone. Superkup je dobrodošla utakmica nama, Hajduku i svima koji vole nogomet, mislim da je to idealan način za otvaranje nove sezone. Očekujemo dobru igru, da nastavimo gdje smo stali prošle sezone, a jasno, nadamo se da će to popratiti dobar rezultat i novi trofej", rekao je Bišćan. Trener Dinama, koji je na tu dužnost stigao početkom travnja, na raspolaganju će imati sve igrače.

"Svi su dobro, zadovoljan sam s protekla četiri tjedna priprema, pogotovo obzirom na to da smo se okupljali u hodu. Nije to bio klasičan rad u kontinuitetu, neki su se priključili prije desetak dana pa su odigrali tek 45 minuta, neki su malo više osjetili teren. Ne mogu reći koliko smo bolji u odnosu na razdoblje prije odmora, volio bih da nastavimo u onom smjeru u kojem smo se kretali koncem prošle sezone. Možda će trebati par utakmica da dođemo k sebi, da uhvatimo formu, da određene zamisli pretočimo u djela na terenu, da nam se igrači prilagode na zahtjeve", dodao je Bišćan.

Komentirao je Bišćan i činjenicu kako u sastavu Hajduka zbog kazne neće biti Marka Livaje. "Što se tiče Livaje, za mene je on ponajbolji igrač lige, jasno je što znači Hajduku. Nećemo mijenjati pristup zbog toga što ga Hajduk neće imati na raspolaganju, a koliko će to traga ostaviti na njihovoj igri, ne znam, to je nešto čime se mi nećemo zamarati".

