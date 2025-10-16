Bio je velika zvijezda i zarađivao milijune, a evo gdje je danas: 'Ovdje je plaća 2300 eura'

Jonjo Shelvey (33), bivši engleski reprezentativac nekada je igrao za Liverpool i Newcastle i zarađivao milijune eura godišnje, a danas nastupa u drugoj ligi Ujedinjenih Arapskih Emirata. No, kako tvrdi, ondje nije otišao zbog novca jer ga u toj ligi praktički i nema.

- Vidio sam komentare poput ‘otišao je tamo zbog novca’. Kakav novac? Nema ga u Drugoj ligi UAE. Standardna plaća nogometaša ovdje je oko 2300 eura mjesečno. Moj brat u Londonu zarađuje više radeći u hotelu. Dakle, novac nije imao nikakve veze s mojim dolaskom - rekao je Shelvey za BBC.

Razlog njegova odlaska iz Engleske, objašnjava, ima puno više veze s načinom života i sigurnošću.

- Iskreno, ne želim da mi djeca više odrastaju u Engleskoj. Iako smo živjeli u lijepom dijelu zemlje, u Londonu ne možete imati lijepe stvari. Nikada više tamo ne bih nosio sat niti mobitel držao na vidljivom mjestu - otkrio je nogometaš.

Dotaknuo se i društvene klime u Velikoj Britaniji, za koju smatra da se znatno promijenila.

- Ne bavim se politikom, ali vidim što se događa. Ljude uhićuju zbog objava na Twitteru, svuda su zastave i slogani o ‘povratku zemlje’. UK više nije ono što je bio prije deset ili petnaest godina - poručio je Shelvey.

Inače, Shelvey danas igra za Arabian Falcons, a za reprezentaciju Engleske nastupao je tri godine i upisao šest nastupa.