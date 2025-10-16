ANKETA Podcjenjuju li Fifa i kladionice hrvatsku nogometnu reprezentaciju ili ne?

Vrlo je zanimljivo pratiti gdje hrvatska nogometna reprezentacija kotira u kontekstu globalnog procjenjivanja njezine snage u svijetu nogometa. Hrvatska je u tom kontekstu svojevrsni paradoks, posebice sada ususret novom svjetskom prvenstvu, budući da je riječ o reprezentaciji koja je već godinama na papiru negdje oko 10. mjesta na svijetu, no kad je najvažnije niže rezultate kao da je Top 3 reprezentacija svijeta. I to ju u neku ruku čini neobičnom pojavom pri raznim metrikama utvrđivanja kvalitete i uspjeha, posebice pri predviđanjima.

Iako su 'vatreni' na trenutačnoj Fifinoj rang ljestvici na devetom mjestu, kad s recentnim rezultatima pratimo bodovanje za rang-ljestvicu, vrlo lako možemo izračunati Fifinu rang-ljestvicu uživo, prije no što ona službeno bude ažurirana. Prema toj rang-ljestvici uživo Hrvatska je u ovom trenutku 11. najbolja reprezentacija svijeta.

Otkrivamo tko je Hrvat koji je skautirao Haalanda sa 17 godina Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ispred 'vatrenih' se, redom, na Fifinoj ljestvici nalaze Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Portugal, Nizozemska, Brazil i Belgija, a tijekom ovog mini-ciklusa su Hrvatsku pretekle i velesile, Italija i Njemačka, te nas tako izbacile iz TOP 10 društva. Hrvatskoj (1710,15 bodova) za vratom puše i 12-plasirani Maroko (1710,12 bodova).

Što se tiče kladionica i njihovog poretka favorita za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku, Prvi favorit Svjetskog prvenstva je aktualni prvak Europe, Španjolska. Furiji kladionice daju malo više od 15 posto šansi za osvajanje. Odmah iza njih su izjednačene Engleska i Francuska, kojima kladionice daju otprilike 12 posto šanse, Brazilu oko 11 posto, a branitelju naslova prvaka Argentini oko 10 posto.

VEZANI ČLANCI:

Hrvatska se kao treća reprezentacija svijeta s prošlog Mundijala nalazi na 16. mjestu po favoritima nadolazećeg svjetskog prvenstva, iza dva domaćina, Meksika i SAD-a te Norveške i Kolumbije. Šanse 'vatrenih' procjenjuju se na otprilike 1,5 posto. Naravno, velika korekcija svih koeficijenata očekuje se nakon ždrijeba kad se budu znali detalji, tko s kim igra i tko se sve plasirao. Međutim, Hrvatska je, primjerice, prema kladionicama i sada na debelo manjim šansama od Italije, koja je trenutačno puno dalje od plasmana u ovom trenutku nego li 'vatreni'.

S obzirom na ono gdje nas u svjetskoj nogometnoj eliti stavlja Fifina rang ljestvica, a gdje nas stavljaju kladionice, zanima nas vaše mišljenje. Smatrate ili da je Hrvatska po nekim od ovih metrika točno raspoređena po svojem kotiranju u svijetu, ili su nas pak Fifa i kladionice podcijenile ili precijenile. Sve opcije imate u anketi ispod teksta.