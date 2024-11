Bio je na vrhu svijeta, a onda se predozirao i završio na psihijatriji: 'Sam sebe može ozlijediti'

Domagoj Drožđek:

Igrao sam za Borussiju, Dortmund me odgojio, ali nemam što dvojiti – večeras sam za Dinamo!

– Teško je to opisati. Prekrasno je to vidjeti i doživjeti. Dortmund ima jako puno navijača, omiljen je, u cijeloj regiji Westfalen ljudi žive za klub. To je njihov glavni adut jer kad protivničke ekipe dođu u Dortmund, na temelju toga imaju i drukčiji pristup. Zato je Borussia doma u startu favorit protiv bilo koje ekipe na svijetu.