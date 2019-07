Senzacija na pomolu: Dinamo europskim velikanima otima sjajnog Engleza?!

Matt O'Riley, 18-godišnji središnji veznjak rođen u Londonu, mogao bi završiti u zagrebačkom Dinamu! Prenosi to upravo Sky Sports, čiji novinar vijesti dodaje da darovitog mladića prati čitav niz europskih klubova.

Arsenal, Manhester United, Juventus, Borussia Dortmund, Braga, Hertha... u zadnjih nekoliko mjeseci se njegovo ime vezalo uz brojne velikane, no Dinamo bi mu mogao ponuditi što je i Daniju Olmu, platformu gdje bi uskoro zaigrao u prvoj momčadi, kako u prvenstvu, tako i u europskim utakmicama.

Izuzetno hvaljeni O'Riley proizvod je Fulhamove akademije, seniorski debi je ostvario sa samo 16 godina, a nastupao je i za U-16 i U-18 engleske reprezentacije.

Ugovor s Fulhamom mu završava 2020. godine, ali veliko je pitanje hoće li ga klub uspjeti nagovoriti na novi jer ga menadžer momčadi Scott Parker još uvijek drži podalje od prve momčadi.

Sky ticker on Matt O'Riley. Up there in terms of talents to come through the academy, should really have more apps and a longer contract to his name. pic.twitter.com/fi6GJp6UWD