Hajduk bi trebao skakati od sreće... Pa Slaven ih je izdominirao! Titula? Gotovo je...

Nogometaši Hajduka nisu na gostovanju u 30. kolu HNL-a uspjeli pobijediti Slaven Belupo i tako je gotovo sva priča o borbi za naslov prvaka završena. Koprivničani i Splićani su remizirali rezultatom 2:2, a to je ogroman kontrast u odnosu na dosadašnje recentne dvoboje ovih momčadi. Naime, posljednji put su obje ove momčadi u međusobnim ogledima zabile barem dva gola još tamo u listopadu 2021. godine, točnije prije 14 međusobnih okršaja, kada je Slaven slavio nad Hajdukom 3:2.

Momčad Gonzala Garcije, naravno, u generalnom smislu ne može biti zadovoljna rezultatom, no kad uzmemo u obzir sve što se događalo na terenu, Hajduk bi trebao skakati od sreće s ovim remijem. Slaven je bio itekako dominantna momčad. Čak i statistika koja govori 14:9 u udarcima te 6:1 u kornerima za Slaven dovoljno ne govori koliko je momčad Marija Gregurine bila dominantna.

Osim šanse Darija Melnjaka već u 45. sekundi utakmice, Hajduk u prvih 38 minuta susreta nije pokazao apsolutno ništa. Na terenu je jedino postojao Slaven Belupo, koji je do vodstva došao već u četvrtoj minuti. Nakon kornera domaćina i pravog malog 'flipera' u kaznenom prostoru Hajduka, najbolje se u blizini gostujućeg gola snašao Vinkovčanin Marko Dabro koji je glavom pospremio loptu pored Tonija Silića, te tako zabio svoj prvi pogodak u HNL-u nakon godinu i pol dana, točnije nakon 29. studenog 2024. godine. Ne samo da je ovo bio prvi pogodak Slavena protiv Hajduka ove sezone (četvrti međusobni okršaj), već i prvi pogodak koprivničke momčadi protiv Hajduka u Koprivnici nakon čak sedam utakmica.

Slaven je nastavio nizati zicere, bilo je tu ogromnih promašaja, greda i sjajnih akcija, no pet prilika je ostalo neiskorišteno. U 38. minuti Hajduk je iz svoje prve prave akcije izjednačio. Adrion Pajaziti je na lijevoj strani lijepo iskontrolirao loptu, odigrao odličan dupli pas Markom Livajom te centrirao na peterac, a tamo je bio nečuvani Ante Rebić koji je glavom lakoćom matirao Hadžikića i tako postigao svoj sedmi pogodak u prvenstvu ove sezone. Do kraja poluvremena 'farmaceuti' su iskreirali još dvije šanse, no nisu uspjeli poentirati.

Početak drugog dijela bio je frapantan. Prvo je Dabro u 47. zabio pogodak nakon nepotrebnog istrčavanja Silića koji je glavom 30 metara od svojeg gola nepotrebno tehnicirao tri puta glavom, no taj pogodak je ipak poništen zbog zaleđa. Četiri minuta kasnije, Slaven je regularno pogodio, a Silić je opet radio gluposti. Ivan Ćubelić je u dubinu s desne strane dobio fantastično dubinsko dodavanje Krušelja, predriblao Silića koji je istrčao i zaplivao bez ikakve potrebe, te gurnuo loptu u praznu mrežu. Isprva je signalizirano zaleđe, no bilo je očito da Ćubelić nije u zaleđu, pa je nakon VAR provjere pogodak priznat. Od tada je Slaven nanizao još tri dobre prigode, sve preko vrlo raspoloženog Dabre, no gol je izostajao. Hajduk je ipak uspio doći do izjednačenja u 63. minuti, a glavni akter je opet bio Rebić. Melnjak je poslao sjajnu dijagonalu na Brajkovića, koji je centrirao u sredinu na čisti zicer za Rebića. U jedan na jedan situaciji, Rebić je pogodio u Hadžikića, no lopta se od vratara Slavena nesretno odbila u prsa kapetana Božića i otišla u mrežu domaćina.

- Možemo biti sretni s konačnim rezultatom, Belupo je igrao bolje, mi nismo bili na razini koju smo prikazivali u posljednjim dvobojima. Nismo imali energiju i disciplinu da bi kreirali šanse koje inače stvaramo. Zato na kraju moramo biti sretni što je ovako završilo, jer Belupo je u većem dijelu susreta izgledao bolje od nas - rekao je nakon dvoboja trener Hajduka Gonzalo Garcia.