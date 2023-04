Dinamo na derbi na Poljudu može putovati kao prvak Hrvatske, evo što mu treba

Sedam je kola do kraja prvenstva, a u ovom trenutku jasne su samo dvije pozicije iako još ni to nije konačno. Dinamo s 12 bodova prednosti sigurno korača prema novom naslovu prvaka, Hajduk će to teško nadoknaditi jer još je samo 21 bod u igri. Isto tako, Hajduk je zacementirao to drugo mjesto, ima 13 bodova više od sada trećeplasirane Rijeke.

No sve ostalo jako je neizvjesno, nakon što se Gorica približila na samo bod zaostatka za Šibenikom, i Sopić sa svojom momčadi sad ima pravo na veliki optimizam oko održavanja statusa prvoligaša. Ta dva kluba vodit će veliku borbu, više od devetog mjesta teško mogu stići jer na osmom mjestu Lokomotiva Šibeniku bježi deset bodova.

Kakva je tek borba za treće i četvrto mjesto, za hvatanje pozicija koje vode u Europu. Naime, osvoji li Hajduk kup, u kvalifikacije za Konferencijsku ligu će i četvrtoplasirani klub, baš kao i slučaju da u finalu Kupa slavi Šibenik jer Šibenčani se nisu prijavili za europsku licenciju pa ne mogu u europska natjecanja.

Dakle, od trećeplasirane Rijeke, koja je sjajna u ovom nastavku prvenstva, pa sve do osme Lokomotive samo je sedam bodova, lokosi su od četvrte osječke pozicije udaljeni samo pet bodova s tim da je Osijek u užasnom rezultatskom nizu. Rijeka, Osijek, Varaždin, Istra 1961, Slaven Belupo i Lokomotiva imaju prvo pokušati izboriti te dvije europske pozicije.

No vratimo se samom vrhu i borbi za naslov prvaka koja još, bar matematički, nije odlučena, ali praktički je blizu razrješenja. Naime, Dinamo ima 12 bodova prednosti, da je ostalo na devet, da Hajduk nije poražen u Rijeci, još bi bilo nade za Splićane. Jer, 30. travnja Dinamo dolazi na Poljud, do kraja prvenstva mogao je još negdje kiksati i Hajduk bi u slučaju pobjede na Poljudu bio u ozbiljnoj igri.

No sada je sve u rukama plavih, a može se dogoditi i da Dinamo već 30. travnja u Split ide kao prvak. Naime, Dinamo će do puta u Split odigrati još dvije utakmice, ide u subotu u Pulu, a onda mu sredinom sljedećeg tjedna stiže Varaždin. Osvoje li plavi svih šest bodova, što nije neobjektivno iako je u Puli posljednji put izgubio na neravnom terenu, a i Varaždin je nezgodan. Budu li plavi stigli do svih šest bodova u te dvije utakmice, a Hajduk u svoje dvije utakmice izgubi tri boda, sve će biti gotovo. Hajduk igra prvo s tim istim nezgodnim Varaždinom, a onda ide "davljeniku" koji lovi svaku slamku spasa, mora u Goricu. U slučaju da Hajduk izgubi obje utakmice, onda i Dinamo može izgubiti u jednoj od svoje dvije i opet će biti prvak, čak da i na Poljudu i ostale četiri utakmice izgubi, a Hajduk sve dobije, jer bi bili bodovno izjednačeni, a Dinamo je bolji u međusobnim susretima.

Ako bijeli pobijede u obje svoje utakmice, Dinamo bi naslov mogao potvrditi na tom gostovanju na Poljudu 30. travnja od 18 sati. Ako održi 12 bodova prednosti, za to će mu biti dovoljan i remi jer ima bolji međusobni omjer, a čak i da mu se Hajduk približi na devet bodova, Dinamo može biti prvak ako pobijedi.

Dakle, velika je prednost na strani Dinama, čak i ne samo zbog tih matematičkih kalkulacija. Dinamo uz tih velikih 12 bodova prednosti ponovno ima i igru. Igor Bišćan probudio je momčad svojim dolaskom, igrači ga slijede i u završnici prvenstva doista bi se moralo dogoditi čudo da plavima pobjegne naslov prvaka. Kao što je Ante Čačić u završnici prošle sezone plave probudio i brzo stigao do naslova prvaka na utakmici u Šibeniku, sad je i Bišćan na putu da to isto napravi.

>> Dinamo potvrdio da će dio Maksimira dobiti ime po Luki Modriću