Betis uoči Dinama doživio još jedno veliko razočaranje

Nogometaši Betisa nisu uspjeli postići pogodak pred svojim navijačima ni protiv Alavesa u dvoboju 25. kola španjolskog prvenstva, ali to im je ovaj put barem donijelo jedan bod, jer su sačuvali i svoju mrežu.

Nema sumnje da je to još jedno veliko razočaranje za momčad Manuela Pellegrinija pred uzvratnu utakmicu šesnaestine finala Konferencijske lige protiv Dinama, koja će biti odigrana u četvrtak (18.45 sati) na Maksimiru.

Betis je imao više loptu u nogama od Alavesa, ali momčadi su imale podjednak broj udaraca, kako ukupno (13-12), tako i onih koje su išle unutar okvira (2-3).

Betis je s 39 bodova ostao na sedmoj poziciji, a Alaves je s 28 bodova na 12. mjestu.

Monza prvi put porazila Milan

Nogometaši Monze prvi put su porazili Milan u prvenstvu nakon što su u susretu 25. kola Serie A na svom U-Power stadionu pobijedili sa 4-2.

Monza je nakon prvog poluvremena vodila sa 2-0, no "Rossoneri" su u posljednjih pola sata uspjeli izjednačiti postigavši dva gola i to s igračem manje. Međutim, u samoj završnici utakmice domaćin je s još dva gola stigao do velike pobjede.

Milan je dobro otvorio utakmicu, ali ubrzo su gosti "nestali". U završnici prvog dijela je došlo do sudara glavama domaćeg vratara Michelea Di Gregorija i njegovog suigrača Andree Carbonija nakon čega je "jedinica" Monze morala napustiti teren.

Sudac Andrea Colombo je produžio prvi dio čak osam minuta, a Monza je u nadoknadi zabila dva gola. U prvoj minuti nadoknade Malick Thiaw je skrivio kazneni udarac koje je u vodstvo pretvorio Matteo Pessina. U šestoj minuti nadoknade sijevnula je kontra koju je u vodstvo 2-0 pretvorio Dany Mota sjajnim golom sa 15 metara.

U nove probleme Milan je zapao u 64. minuti kada je srpski napadač Luka Jović isključen zbog udaranja suparnika. Tračak nade gostima je donio Olivier Giroud koji je u 64. minuti smanjio na 2-1, da bi Christian Pulišić u 88. minuti sjajnim golom izjednačio na 2-2.

Milan je bio u naletu i činilo se kako bi mogao i do pobjede, no samo dvije minute kasnije Warren Bondo je sjajno pogodio za novo vodstvo domaćina. Konačnih 4-2 postavio je Lorenzo Colombo u šestoj minuti nadoknade.

Milan je ovim susretom prekinuo niz od devet kola bez poraza, a što je još važnije popustio je priliku preskočiti Juventus na drugom mjestu. Monza je trenutačno na 11. mjestu.