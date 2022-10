Benzema nakon ceremonije: 'Umirovit ću se u Realu'

Karim Benzema drugi je najiskusniji nogometaš u svlačionici Real Madrida. Od kapetana Los Blancosa stariji je jedino Luka Modrić. Danas obojica imaju Zlatnu loptu. I obojica će karijeru završiti na Santiago Bernabeuu.

Svoju je namjeru da ostane u Realu do umirovljenja, naime, jučer nakon dodjele nagrade Ballon d'Or obznanio francuski napadač.

- Umirovit ću se u Real Madridu. Nema druge opcije za mene - rekao je španjolskoj Ondi Cero po završetku ceremonije.

Karim Benzema announces: "I will retire in Real Madrid. There's no other option for me", he said to Onda Cero right after the Ballon d'Or ceremony. 🚨⚪️ #Benzema pic.twitter.com/PzV6ub4z2d