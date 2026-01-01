Naši Portali
Milan blizu dovođenja velikog talenta, lovi ga već duže vrijeme

Hina
01.01.2026.
u 22:00

Navodi se kako ga Milan "lovi" već duže vrijeme, no u igru su uključeni i Crystal Palace, Villarreal, HSV, Eintracht,...

Mladi napadač francuskog prvoligaša Angersa Sidik Cherif (19) korak je do transfera u redove Milana, prenose francuski i talijanski mediji. Cherif je fizički snažan napadač, visok 195 cm, težak 84 kg, a jednako kvalitetno igra s obje noge.

Rođen je u Gvineji, ali u živi u Francuskoj od svoje pete godine. Francuski mediji navode kako ga Angers neće pustiti za manje od 25 milijuna eura.

Navodi se kako ga Milan "lovi" već duže vrijeme, no u igru su uključeni i Crystal Palace, Villarreal, HSV, Eintracht,...

Prije nekoliko dana trener Alexandre Dujeux je otkrio ima li Angers snage odbiti unosne ponude.

"Hoće li klub biti sposoban odbiti ponudu gotovo jednaku godišnjem proračunu? To je veliko pitanje. Naravno, postoji zabrinutost zbog potencijalnih odlazaka, ali tako je, dio smo ekonomskog sustava koji se, za klub poput našeg, uvelike oslanja na prodaju igrača. Vidjet ćemo što će se dogoditi," kazao je za francuske medije.

Angers se trenutačno nalazi na 10. mjestu Le Championnata sa 10 bodova iznad zone ispadanja.
