Bellingham je engleski vunderkind, ima diplomu, a golove zabija kao Maradona

Ako netko trenutačno živi bajku, to je Jude Bellingham (20). Engleski zlatni dečko, kako mu tepaju, trenutačno je nova zvijezda Real Madrida. Dok su njegovi vršnjaci prije nekoliko godina učili za testove, zezali se po parkovima i gledali cure, on je gradio svoju nogometnu karijeru i već je došao do vrha, a tek je napravio prvi korak.

Njegov nogometni uspon filmska je priča, a njegovoj igri sada nedostaje samo pozadinska glazba da bismo se svi samo još više uživjeli u fantaziju koju nam ovaj dečko servira. Posljednje porcije njegove genijalnosti gledali smo ovoga tjedna u drugom kolu Lige prvaka gdje je Real Madrid s 3:2 pobijedio Napoli te u prvenstvenom okršaju protiv Osasune.

Zvijezda utakmice s Napolijem bio je baš ovaj mlađahni Englez koji je za prvi gol ukrao loptu suparniku i asistirao Viniciusu, a za drugi pogodak odradio je sve sam krenuvši s loptom od centra te uz nekoliko driblinga mirno zabio. Nakon tog susreta krenuli su hvalospjevi o njegovu liku i djelu.

Španjolska Marca ovako je opisala najveće ljetno pojačanje Real Madrida nakon sjajnog gostovanja u Italiji:

– Bellingham je sam dao gol kao Maradona krenuvši s centra. Englez ima sve, njemu odgovaraju sve usporedbe. On zauzima teren kao Di Stéfano i kreće se kao Zidane. Zvijezda sezone i vjerojatno najbolji nogometaš svijeta danas.

Možda to sve zvuči samo kao pusta priča i bezvezno dizanje u nebesa, ali onaj tko gleda ovog momka kako igra, ne može zažmiriti na njegov talent i čudesa koja izvodi. Pa dovoljno je reći da ima tek 20 godina, a već vrijedi 103 milijuna eura koliko je Real Madrid platio Borussiji Dortmund za njegove usluge. S obzirom na ovo što pokazuje u prvim mjesecima u novom klubu, kraljevska momčad još je jeftino i prošla.

S dva gola protiv Osasune u subotu, ukupno u deset nastupa za momčad Carla Ancelottija ima deset golova i tri asistencije i to ga čini najefikasnijim igračem u najjačim europskim ligama, a da nije riječ o napadaču.

Osim toga, utakmica protiv Napolija bila je za Bellinghama 23. start u prvih 11 u Ligi prvaka i po tome je već u Europi najiskusniji od engleskih igrača mlađih od 21 godine.

Ni on sam nije svjestan što je sve već napravio.

– Imam povjerenja u sebe, ali nisam znao da će biti ovako dobro. Za sve su zaslužni stručni stožer i moji suigrači – rekao je skromni Jude.

No, tko je taj dečko koji već sad osvaja nogometni svijet i koji će ove sezone zasigurno postati hit-igrač?

Pa njegova priča ide ovako: rođen je 29. lipnja 2003. godine u Stourbridgeu u Engleskoj. Majka Denise i otac Mark pored njega imaju i mlađeg sina Jobea koji također igra nogomet, a ugleda se na supertalentiranog brata.

No, ni taj talent Judeu i Jobeu nije samo od Boga već i od roda. Naime, njihov otac koji je policijski narednik, zaljubljenik je u nogomet. I sam je igrao, bio je izvanredan strijelac u neligaškom nogometu. Štoviše, engleski mediji tepaju mu da je Cristiano Ronaldo izvanligaškog nogometa. U svojoj karijeri, Mark je zabio više od 700 golova u oko 900 nastupa, stoga nije ni čudno što i njegov sin Jude ima osjećaj za zabijanje golova iako igra kao vezni igrač.

No, Mark nikada nije dospio u neki klub i nije se uspio probiti u tom svijetu. Upravo je ta priča motivirala mladog Judea da se afirmira u nogometu. Otac je uvelike utjecao na njegovu karijeru, poticao ga je da trenira i slijedi svoje snove. Osim toga bio je i učitelj te predavao tjelesni odgoj u katoličkoj školi nadbiskupa Ilsleya u Birminghamu, koju je pohađao Jude.

Škola je u ovoj obitelji bila vrlo bitna pa roditelji nisu dopustili da njihov sin zanemari obrazovanje unatoč tome što je već s osam godina krenuo graditi sjajnu nogometnu karijeru. Dok je igrao za Borussiju Dortmund, nastavio je studirati na daljinu na Sveučilištu Loughborough. Njegov mentor na koledžu Jason Ramsey ovako ga je opisao:

– Mogao se posvetiti apsolutno svemu, mogao je biti odvjetnik, mogao je biti nogometaš, mogao je i sam biti učitelj, mogao je biti reporter i još uvijek mislim da bi bio jedan od najboljih. Jude je bio uzoran student, studirao je uz sport i unatoč igranju, uspio je sve završiti.

S uspjesima, kako na privatnom tako i na nogometnom planu, stizali su razni rekordi i ta riječ prati ga i danas. Njegov život riječ "rekord" obilježila je već s osam godina kada se pridružio Birmingham Cityju. Ondje je postao i najmlađi igrač prve momčadi kluba kada je debitirao za seniore u kolovozu 2019., u dobi od 16 godina i 38 dana. Svoj prvi pogodak za Birmingham City postigao je sa 16 godina i 63 dana, čime je postao najmlađi strijelac u povijesti kluba.

Za englesku je momčad igrao redovito, a onda je zapeo za oko Nijemcima i u srpnju 2020. godine pridružio se Borussiji Dortmund.

Kao počast svom čudu od dječaka, Birmingham City je tada, po njegovu odlasku, odlučio umiroviti dres s brojem 22 koji je nosio.

A Jude je nastavio sa sjajnim partijama i u Bundesligi. Već je u svom prvom nastupu postao najmlađi strijelac Borussije Dortmund. O tome što je napravio u Ligi prvaka s novim klubom, ne treba ni govoriti, sa 17 godina i 113 dana postao je najmlađi Englez koji je započeo utakmicu Lige prvaka. Prije njega rekord je tada držao Phil Foden. Osim toga, tada 17-godišnjak, službeno je postao najmlađi engleski strijelac u povijesti Lige prvaka kada je zabio u uzvratnoj utakmici četvrtfinala protiv Manchester Cityja 2021. Ujedno je postao i najmlađi igrač koji je pogodio za njemački klub u elitnom europskom nogometnom natjecanju.

Tijekom tri sezone s klubom je upisao 132 nastupa, osvojio je DFB Pokal 2021. i pomogao Borussiji Dortmund da završi kao drugoplasirana u Bundesligi 2023.

Bivši suigrač iz Borussije Thomas Delaney ovako ga je jednom opisao i čak usporedio s velikim talentom Erlingom Haalandom:

– Njih dvojica imaju neku žicu za koju mislim da je vrlo važna, taj mentalitet pobjede na treningu, u svakom dijelu utakmice.

A taj mentalitet sve igrače vodi na vrh. U ovom slučaju putovi ne idu u Rim, već su njegovi otišli na Pirenejski poluotok. Svoj potpis stavio je na ugovor s Real Madridom u lipnju ove godine.

– Kad mi je tata prije 12 ili 15 mjeseci rekao da su zainteresirani za mene, naježio sam se i srce mi je bilo blizu toga da stane – tako je govorio Jude kada je saznao da će uskoro navući kraljevski dres.

Zaslužio ga je i onaj tko kaže da nije – laže.

U Real Madridu već sada radi velike stvari kao što ih je radio i u klubovima u kojima je igrao prije i praktički odrastao. A u cijeloj priči o njemu ne treba se zaboraviti ni njegova reprezentativna karijera. Za Englesku nastupa od U-15 uzrasta, dok je u seniorima debitirao 2020. dok je imao nešto više od 17 godina. U reprezentaciji je također ispisao povijest i to baš u susretu protiv Hrvatske. Naime, na Europskom prvenstvu koje se održalo 2021. ušao je u igru u 82. minuti i upisao se u povijest kao najmlađi igrač na Europskim prvenstvima.

Nema sumnje da će nastaviti raditi velike stvari s Tri lava jer baš je u njima tražio svoje uzore. U jednom je intervjuu otkrio da je odrastao idealizirajući engleske velikane Waynea Rooneya i Stevena Gerrarda.

– Kad sam bio mlađi, sve što sam želio bio je dres Birminghama. A onda sam sve više i više gledao Waynea Rooneyja i Stevena Gerrarda i onda su to postali ljudi čiji sam dres želio. Takvi ljudi oblikuju način na koji igraš jer im se toliko diviš. Njih dvojica su vjerojatno moja dva najveća heroja u nogometu.

Jednog dana i sam će postati heroj nekom klincu koji tek kreće u nogomet, ako već i nije posta. A u Judeovoj priči nameće se samo jedno pitanje – gdje mu je kraj, a jedan odgovor je siguran – negdje daleko.

