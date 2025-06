Bayern pregazio amatere na otvaranju klupskog SP-a, a potez glavnog suca bio je skroz neshvatljiv

U susretu prvog kola C skupine Svjetskog klupskog prvenstva, koje se održava u SAD, Bayern Munchen je u Cincinnatiju deklasirao Auckland City sa 10-0. Njemački prvak nije imao previše problema, ali niti milosti prema slabašnom novozelandskom sastavu. Bavarci su već u prvom poluvremenu zabili šest golova, a potom su u nastavku ipak spustili nogu s gasa.

Tri gola je zabio Jamal Musiala, Michael Olise je postigao dva gola uz dvije asistencije, a po dva gola su zabili i Kingsley Coman, te Thomas Muller. Među strijelce se upisao i Sacha Boey. U drugom susretu iz ove skupine sastaju se Benfica i Boca Juniors. Njemački prvak je u petoj minuti imao prvu priliku na susretu. Joshua Kimmich je ubacio s desne strane, Kingsley Coman je pucao glavom, no Conor Tracey je sjajno obranio izbacivši loptu u korner iz kojeg su Bavarci poveli. Kimmich je ubacio iz kuta do Jonathana Taha koji je glavom vratio do Comana, a ovaj glavom pogodio za 1-0.

U 18. minuti Kimmich je ponovo sudjelovao u akciji, ubacivši do Comana koji je glavom spustio do Sache Boeyja koji je zabio za 2-0. Samo dvije minute kasnije uslijedio je novi pogodak. Thomas Muller je s lijeve strane unutar kaznenog prostora uputio prizemnu loptu u sredinu, Harry Kane je promašio loptu, ali je Michael Olise zabio iz blizine. U 22. minuti ponovo je u naslovnoj ulozi Coman koji je dodavanje Olisea pretvorio u pogodak. Odličnu predstavu Coman je u 43. minuti mogao zaokružiti hat-trickom, ali je njegov udarac zauistavio Tracey. Samo minutu kasnije Miller je asistenciju Olisea pretvorio u 5-0.

U posljednjim trenucima prvog dijela Olise je lijepim udarcem sa 20-tak metara zabio i šesti gol. Musiala je u 68. minuti lijepo pogodio s ruba kaznenog prostora, da bi pet minuta kasnije realizirao jedanaesterac za 8-0. Mladi 22-godišnji krilni igrač je u 84. minuti zaokružio i hat-trick. Do kraja utakmice još jednom se među strijelce upisao i Muller. Za Bayern je do 82. minute igrao hrvatski reprezentativac Josip Stanišić. Bayern u drugom kolu, 20. lipnja čeka ogled protiv Boca Juniorsa.

Međutim, vrhunac besmislenosti bilo je čak pet minuta nadoknade koju je odredio Senegalac Issa Sy, zaista neshvatljivo za ovakav pomalo revijalan dvoboj.