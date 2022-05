Bayern ovog ljeta planira dovesti Dalićevog aduta i Vahinog "odmetnutog sina"

Marokanski reprezentativni branič i dosadašnji igrač amsterdamskog Ajaxa Noussair Mazraoui u ljetnom prijelaznom roku će pojačati Bayern, objavio je njemački sportski magazin Kicker, a prenosi Njemačka tiskovna agencija (dpa).

Mazraoui je za Ajax u svim natjecanjima odigrao ukupno 136 utakmica u pet sezona te postigao 10 pogodaka i imao devet asistencija. U Muenchen dolazi kao slobodan igrač, jer mu 30. lipnja istječe ugovor s Ajaxom, a s njemačkim prvakom bi trebao potpisati getverogodišnji ugovor.

U Bayernu vjerujuju da bi 24-godišnjak mogao popuniti braničku poziciju na desnom boku, na kojoj je Julian Nagelsmann najčešće kroz ovu sezonu koristio Francuza Benjamina Pavarda. Francuski reprezentativac bi stoga mogao više vremena provoditi na stoperskoj poziciji, na kojoj Bayern ostaje bez Niklasa Suelea koji odlazi u Borussiju Dortmund.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS Soccer Football - Champions League - Round of 16 First Leg - Benfica v Ajax Amsterdam - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - February 23, 2022 Ajax Amsterdam's Noussair Mazraoui in action with Benfica's Darwin Nunez REUTERS/Pedro Nunes Photo: PEDRO NUNES/REUTERS

Mazraoui, koji ima dvojno nizozemsko-marokansko državljanstvo, za marokansku reprezentaciju je odigrao 12 utakmica, ali je krajem prošle godine došao u sukob s izbornikom Vahidom Halilhodžićem koji ga je prestao pozivati, kao i ofenzivnog veznjaka Chelseaja Hakima Ziyecha.

Mazraouiju bi se u Bayernu mogao pridružiti i dosadašnji suigrač iz Ajaxa, 19-godišnji veznjak Ryan Gravenberch, ako se klubovi dogovore oko visine odštete.

Osim toga, njemački prvak želi dodatno osnažiti konkurenciju i na lijevoj bočnoj poziciji, a prvi na popisu želja je hrvatski reprezentativac Borna Sosa, kojem sa Stuttgartom prijeti preseljenje u drugoligaško društvo.

Ostvari li se taj transfer, Sosa i Mazraoui će postati suigrači, prije potencijalnog sraza u reprezentativnim dresovima, kad se 23. studenog susretnu Hrvatska i Maroko u dvoboju 1. kola skupine F na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Katru.