NOVA UVJERLJIVA POBJEDA

Bayern ne posustaje, moćni njemački stroj i dalje melje, Stanišić ostao na klupi

BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg
Robertino Šalinović/Hina
01.11.2025.
Bavarci sada imaju 27 bodova na ljestvici, Leipzig ima pet manje, a slijedi ih Borussia Dortmund s 20 bodova

Nogometaši Bayern Münchena su zadržali savršen učinak  i nakon devetog kola njemačkog prvenstva i pobjede na domaćem terenu nad Bayer Leverkusenom 3-0.

Bayern i dalje ostaje stopostotan u domaćem prvenstvu, nakon što je već u prvom poluvremenu riješio sve dvojbe oko pobjednika.

Serge Gnabry zabio je u 25. minuti, a šest minuta kasnije precizan je bio i Nicolas Jackson. Gosti su sami postigli treći gol prije odmora nakon autogola Francuza Loica Badea. U drugom poluvremenu Bayern nije pritiskao pod svaku cijenu, izborio je još nekoliko dobrih prilika, ali rezultat je ostao 3-0. Josip Stanišić je ostao na klupi domaćina. 

Bavarci sada imaju 27 bodova na ljestvici, Leipzig ima pet manje, a slijedi ih Borussia Dortmund s 20 bodova.
