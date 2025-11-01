Naši Portali
BILO JE NAPETO I U PULI

Evo kako izgleda ljestvica HNL-a nakon ludog derbija. Dinamo je prvi, Osijek na dnu

Pula: Istra i Vukovar u utakmici 12.kola Prve HNL
Sasa Miljevic / PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
01.11.2025.
u 20:42

Nogometaši Istre 1961 i Vukovara 1991 u dvoboju su 12. kola HNL-a igrali 1-1 (1-1).

Oba pogotka postignuta su u otvaranju utakmice, Emil Frederiksen (10) je doveo domaće u prednost da bi Robin Gonzalez (13) odmah potom poravnao na 1-1. Prvo poluvrijeme bilo je daleko zanimljivije od prvog, uz dva postignuta pogoka oba su sastava stvorila i nekoliko izglednih prilika, dok je u nastavku tempo značajno pao.

Istra je povela u 10. minuti kada je Lawal dijagonalnom loptom proigrao Frederiksena na desnoj strani, Šveđanin je izbjegao zaleđe i krenuo sam sa sredine igrališta prema Bulatu i mirno ga matirao. Sucima je trebalo neko vrijeme kako bi procijenili da strijelac nije bio u zaleđu, a odmah nakon polaska s centra gostis u stigli po poravnanja. Banovec je bio najviši u skoku pred golo Istre i spustio loptu za Gonzaleza koji je svojim već petim ovosezonskim golom izjednačio na 1-1.

U nastavku utakmice najbliži golu bio je veznjak Vukovara Jurilj, ali njegov udarac s vrha kaznenog prostora zaustavila je greda.

Peta Istra 1961 sada ima 16 bodova, kao i treća Lokomotiva te četvrti Slaven Belupo, dok se Vukovar 1991 prvim gostujućim bodom sezone pomakao s dna sada je deveti sa 10 bodova, jednim više od zadnjeg Osijeka. Na vrhu su Dinamo i Hajduk sa po 25 bodova.

Tablice omogućuje Sofascore
Ključne riječi
HNL Vukovar Istra

