BAVARCI SU ZADOVOLJNI

Bayern našao nasljednika Kanea, nudi mu petogodišnji ugovor

Bundesliga - Bayern Munich v Hamburger SV
Angelika Warmuth/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.09.2025.
u 16:00

Njemački mediji tvrde kako je Bayern predstavio senegalskom reprezentativcu ponudu za petogodišnji ugovor. Jacksonu ugovor sa Chelseajem ističe tek u lipnju 2033., a odštetna klauzula iznosi 65 milijuna eura.

Senegalski centarfor Nicolas Jackson (24) mogao bi ostati u Bayernu duže negoli je planirao, jer bavarski klub po isteku jednogodišnje posudbe namjerava otkupiti njegov ugovor od Chelseaja, objavili su njemački mediji. 

Iako je prošle sezone u dresu Chelseaja upisao 13 golova i šest asistencija, Jackson je ovog ljeta postao višak na Stamford Bridgeu. Chelsea je u ljetnom prijelaznom roku doveo četiri napadača, u klub su stigla dva centarfora, Brazilac Joao Pedro i Liam Delap, te dva krilna napadača, Argentinac Alejandro Garnacho i 18-godišnji Brazilac Estevao.

U završnici prijelaznog roka Jackson je završio na jednogodišnjoj posudbi u Bayernu. U njemačkom prvaku je u tri nastupa odigrao 108 minuta, ali to je bilo očekivano s obzirom da je zamjena Harryju Kaneu (32). U Bayernu smatraju da Jackson ima potencijala za igrački napredak, te da bi mogao naslijediti Kanea na poziciji centarfora.

Njemački mediji tvrde kako je Bayern predstavio senegalskom reprezentativcu ponudu za petogodišnji ugovor. Jacksonu ugovor sa Chelseajem ističe tek u lipnju 2033., a odštetna klauzula iznosi 65 milijuna eura.  
Bayern Nicolas Jackson

