Atlético pronašao novo ofenzivno pojačanje: Kang-In Lee stigao iz PSG-a

Južnokorejski ofenzivni veznjak Kang-In Lee, dvostruki europski prvak s Paris Saint-Germainom, u subotu je potpisao petogodišnji ugovor s Atlético Madridom.

"Atlético Madrid i Paris Saint-Germain postigli su dogovor o transferu Kang-In Leeja, koji je s našim klubom potpisao ugovor do 30. lipnja 2031.", napisao je madridski klub, ne otkrivajući iznos transfera.

Prema izvoru bliskom pregovorima koje je konzultirao AFP, iznos transfera iznosi oko 40 milijuna eura.

Dvadesetpetogodišnji ofenzivni veznjak, zvijezda u usponu južnokorejske reprezentacije, stoga će napustiti Pariz nakon tri sezone bez da se uspio etablirati kao standardni starter, ali s dvanaest osvojenih trofeja, uključujući posljednja dva naslova Lige prvaka.

Pariški klub toplo je zahvalio igraču na doprinosu osvajanju ova dva europska naslova, unatoč ograničenom vremenu igranja pod trenerom Luisom Enriqueom.

Kang-In Lee, bivši igrač Valencije, bio je na radaru Atlético Madrida nekoliko mjeseci, dok su tražili pojačanje u napadu nakon odlaska Antoinea Griezmanna u Orlando. On je treće ljetno pojačanje Colchonersa, nakon dolaska danskog veznjaka Mortena Hjulmanda i španjolskog beka Alejandra Grimalda.