Novi trener Cityja komentirao 115 optužbi: 'Ništa se nije dogodilo'

Enzo Maresca, koji je ovog ljeta preuzeo klupu Manchester Cityja, prvi je put komentirao dugotrajni postupak koji se vodi protiv engleskog prvaka zbog čak 115 optužbi za navodno kršenje financijskih pravila Premier lige.

Talijanski stručnjak istaknuo je kako se o cijelom slučaju govori već godinama, ali da se, prema njegovom mišljenju, ništa nije promijenilo.

"Jedino što mogu reći jest da sam prije tri godine, u sezoni kada smo osvojili trostruku krunu, bio ovdje i tada su se govorile iste stvari. Tri godine kasnije i dalje slušamo isto", rekao je Maresca.

Dodao je kako tijekom tog razdoblja nije bilo nikakvog raspleta.

"Ništa se nije dogodilo."

Na pitanje osjeća li zabrinutost zbog procesa koji se vodi protiv kluba, Maresca je kratko odgovorio:

"Osobno nemam nikakvih briga."

Podsjetimo, Premier liga je još 2023. godine Manchester City optužila za više od stotinu navodnih kršenja financijskih propisa u razdoblju od 2009. do 2018. godine, uključujući nepravilno prikazivanje financijskih podataka, netočno iskazivanje troškova plaća te nesuradnju tijekom istrage. Klub od početka odbacuje sve optužbe i tvrdi da raspolaže opsežnim dokazima kojima će potvrditi svoju nevinost.