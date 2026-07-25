Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FINANCIJSKA AFERA

Novi trener Cityja komentirao 115 optužbi: 'Ništa se nije dogodilo'

Manchester City Press Conference - CFA
PA Wire/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Večernji.hr
25.07.2026.
u 14:47
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Novi trener Manchester Cityja Enzo Maresca prvi se put osvrnuo na dugogodišnji slučaj 115 optužbi za navodne financijske nepravilnosti

Enzo Maresca, koji je ovog ljeta preuzeo klupu Manchester Cityja, prvi je put komentirao dugotrajni postupak koji se vodi protiv engleskog prvaka zbog čak 115 optužbi za navodno kršenje financijskih pravila Premier lige.

Talijanski stručnjak istaknuo je kako se o cijelom slučaju govori već godinama, ali da se, prema njegovom mišljenju, ništa nije promijenilo.

"Jedino što mogu reći jest da sam prije tri godine, u sezoni kada smo osvojili trostruku krunu, bio ovdje i tada su se govorile iste stvari. Tri godine kasnije i dalje slušamo isto", rekao je Maresca.

Dodao je kako tijekom tog razdoblja nije bilo nikakvog raspleta.

"Ništa se nije dogodilo."

Na pitanje osjeća li zabrinutost zbog procesa koji se vodi protiv kluba, Maresca je kratko odgovorio:

"Osobno nemam nikakvih briga."

Podsjetimo, Premier liga je još 2023. godine Manchester City optužila za više od stotinu navodnih kršenja financijskih propisa u razdoblju od 2009. do 2018. godine, uključujući nepravilno prikazivanje financijskih podataka, netočno iskazivanje troškova plaća te nesuradnju tijekom istrage. Klub od početka odbacuje sve optužbe i tvrdi da raspolaže opsežnim dokazima kojima će potvrditi svoju nevinost.
Ključne riječi
Manchester City Premier league

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!