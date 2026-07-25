Klopp realan nakon preuzimanja Njemačke: 'Nismo kao Francuska, ali možemo ih pobijediti'

Jürgen Klopp krenuo je u novu eru na klupi njemačke reprezentacije, a već u prvom obraćanju javnosti poslao je jasnu poruku – Njemačka mora ponovno vjerovati u sebe i svoj nogomet.

Novi izbornik "Elfa" nije skrivao da njegova momčad trenutačno nema individualnu kvalitetu kakvu posjeduju najveće svjetske reprezentacije poput Francuske, no smatra kako to ne znači da je unaprijed osuđena na poraz.

"Jesmo li dobri kao Francuska? Odgovor je ne", rekao je Klopp, dodavši kako Njemačka trenutačno nema igrače poput Ousmanea Dembéléa, Kyliana Mbappéa, Désiréa Douéa ili Bradleyja Barcole.

Ipak, Klopp smatra da se reprezentacije ne grade samo na imenima i individualnoj kvaliteti.

"Nije najvažnije gledati Francusku, Španjolsku ili Argentinu. Najvažnije je gledati sebe. Ali i dalje ih možemo pobijediti", poručio je novi njemački izbornik.

Njemačka se trenutačno nalazi iza čak 11 reprezentacija na FIFA-inoj ljestvici, što Klopp vidi kao dodatni motiv za napredak, a ne kao nepremostiv problem.

"Moramo učiniti da pobjede protiv njih budu moguće načinom na koji igramo nogomet", naglasio je Klopp.

Bivši trener Liverpoola tako je najavio da će njegov fokus biti na stvaranju prepoznatljivog stila igre i momčadi koja će se moći nositi s najboljima. Klopp je svjestan da Njemačka možda nema najveći broj zvijezda na svijetu, ali vjeruje da kroz pravi pristup, organizaciju i zajedništvo može ponovno postati kandidat za najveće trofeje.