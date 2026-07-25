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NOGOMETNI TRANSFERI

Al Hilal doveo nizozemskog reprezentativca za 65 milijuna eura

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 - Group F - Netherlands v Sweden
Annegret Hilse/REUTERS
VL
Autor
Hina
25.07.2026.
u 15:00
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Nizozemski reprezentativac Crysencio Summerville novi je igrač Al Hilala, koji je za njegovo dovođenje West Hamu platio 65 milijuna eura,

Nizozemski reprezentativac Crysencio Summerville (24) prelazi iz Engleske u saudijski Al Hilal, koji je je West Hamu platio 65 milijuna eura za 24-godišnjaka.

Krilni igrač potpisao je četverogodišnji ugovor s drugoplasiranom momčadi saudijskog prvenstva.

Summerville je karijeru započeo u Feyenoordu, a u domovini je igrao i na posudbi za Dordrecht i ADO Den Haag. Godine 2020. prešao je u Leeds, a četiri godine kasnije pridružio se West Hamu za 29 milijuna eura.

West Ham, koji je ispao iz najviše lige i ove će sezone igrati u drugoj ligi engleskog nogometa, udvostručio je iznos koji je platio za Nizozemca uoči sezone 2024./25. Londončani su također prodali Mateusa Fernandesa Tottenhamu za 99 milijuna eura tijekom ovog prijelaznog roka.

Summerville je postigao osam golova i upisao sedam asistencija u 56 nastupa za Hammerse.

Summerville je odigrao šest utakmica za reprezentaciju, postigavši ​​dva gola. Također je bio dio momčadi koja je igrala na posljednjem Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. Zabio je u utakmicama protiv Japana i Švedske, te upisao dvije asistencije, te je bio jedan od najistaknutijih predstavnika Oranja.
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