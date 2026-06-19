Nogometaš BiH izostavljen s popisa za Svjetsko prvenstvo, njegov otac žestoko krtizira izbornika: 'Tko je ovdje ispao'

Reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u drugom kolu skupine B protiv Švicarske s uvjerljivih 4:1. Zmajevi su se tijekom utakmice vrlo dobro držali, a Švicarci su prvi pogodak psotigli tek u 74. minuti tijekom Johana Manzambija. Nakon toga, Tarik Muharemović dobio je crveni karton, a BiH se potom praktički raspala.
Teško im je pao taj poraz, a dan nakon utakmice dodatno ulje na vatru dolio je Mirsad Ahmedhodžić, otac povremenog BiH reprezentativca Anela Ahmedhodžića. Na svom Instagram profilu podijelio je dvije priče - u prvoj je objavio snimku trećeg pogotka i napisao "Tko je ovdje ispao" ne želeći prozvati pojedinca iz obrane BiH. U drugoj je objavio snimku prvog gola Švicarske, ovoga puta bez komentara.Jedna od najvećih zvijezda usred svjetskog prvenstva saznala da će joj suditi za silovanje
Nakon toga odlučio je posvetiti i objavu svom sinu. "Nedostaje iskustvo i vođa u zadnjoj liniji, kao i kreiranje igre, dodavanja, dueli, brzina, pa čak i postizanje golova. Fali Anel Ahmedhodžić" - napisao je uz priložene fotografije svog sina.
Anel ahmedhodžić već neko vrijeme nije dio reprezentacije, a kao razlozi se navode neslaganje sa Savezom, privatne okolnosti i neki osobni stavovi. Riječ je o braniču nizozemskog Feyenoorda kojeg Transfermarkt procjenjuje na deset milijuna eura. Za Zmajeve je odigrao 24 utakmice, a ne čini se da će 25. nastup upisati vrlo skoro.