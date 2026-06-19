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PRIVUKAO PAŽNJU

Karizmatični Argentinac iznenadio novom frizurom, na glavi iza lijevog uha nosi poseban broj

FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria
Denny Medley/REUTERS
Autor
Damir Mrvec
19.06.2026.
u 13:40

Karizmatični Argentinac predstavio je novi izgled uoči prve utakmice Svjetskog prvenstva protiv Alžira. Njegova već prepoznatljivo kratka frizura dodatno je naglašena brojem na stražnjem dijelu glave

Vratar Aston Ville Emiliano Martinez ponovno je privukao pozornost neobičnom frizurom. Argentinski reprezentativac ovoga je puta na zatiljku obrijao broj 23, koji nosi u reprezentaciji i klubu.

Karizmatični Argentinac predstavio je novi izgled uoči prve utakmice Svjetskog prvenstva protiv Alžira. Njegova već prepoznatljivo kratka frizura dodatno je naglašena brojem na stražnjem dijelu glave. Martinez se odlučio za klasični "skin fade" s nešto dužom kosom na vrhu, dok je na zatiljku ostavio kosu oblikovanu u broj 23.

Broj se nalazi iza njegova lijevog uha i predstavlja još jedan u nizu neobičnih poteza temperamentnog vratara, poznatog po svojoj osebujnosti.

Martinez je i prije birao frizuru kao način izražavanja. Tijekom Svjetskog prvenstva 2022. godine, na kojem je osvojio nagradu Zlatna rukavica za najboljeg vratara turnira, obrijao je glavu u obliku argentinske zastave. Zastava je bila iznad uha i sa strane glave.

Nakon što je Argentina osvojila naslov svjetskog prvaka, Martinez je promijenio frizuru te na zatiljku istaknuo tri zvjezdice, simbol triju naslova svjetskog prvaka koje je osvojila njegova reprezentacija.

Vratar Aston Ville ostao je upamćen i po kontroverznoj proslavi nakon osvajanja Svjetskog prvenstva u Kataru, kada je trofej Zlatne rukavice tijekom ceremonije držao ispred međunožja. Taj je potez tada izazvao brojne kritike, no Martinez ga je ponovio nekoliko mjeseci kasnije zajedno s nekolicinom suigrača iz argentinske reprezentacije, pozirajući s replikama trofeja Svjetskog prvenstva.

Martinez trenutačno nosi broj 23 u Aston Villi i argentinskoj reprezentaciji. Veći dio reprezentativne karijere nastupao je upravo s tim brojem, dok je u Aston Villi prije nosio jedinicu. Tijekom boravka u Arsenalu, Readingu, Wolverhamptonu i Sheffield Wednesdayu nosio je broj 26.

Prošlog mjeseca osvojio je Europsku ligu s Aston Villom, a nakon finala slavio je tako što je trenera Unaija Emeryja podignuo na ramena tijekom pobjedničkog slavlja. 

Trening hrvatske reprezentacije
Ključne riječi
Argentina Emiliano Martinez SP 2026.

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