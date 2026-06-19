FOTO Vatreni trening odradili u rođendanskom raspoloženju: Jedan prizor itekako veseli

Hrvatska nogometna reprezentacija u Alexandriji se sprema za svoj drugi nastup na Svjetskom prvenstvu protiv reprezentacije Paname 24. lipnja u Torontu.
Hrvatska nogometna reprezentacija u Alexandriji se sprema za svoj drugi nastup na Svjetskom prvenstvu protiv reprezentacije Paname 24. lipnja u Torontu.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Današnji trening prošao je u znaku rođendana istinske legende hrvatske reprezentacije Andreja Kramarića. Izbornik Zlatko Dalić održao je govor igračima prije početka samog treninga, a potom je zagrlio 'devetku' Hrvatske, a njegov potez zatim su ponovili i dobro raspoloženi igrači.
Današnji trening prošao je u znaku rođendana istinske legende hrvatske reprezentacije Andreja Kramarića. Izbornik Zlatko Dalić održao je govor igračima prije početka samog treninga, a potom je zagrlio 'devetku' Hrvatske, a njegov potez zatim su ponovili i dobro raspoloženi igrači.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Ono što nas svakako može veseliti jest činjenica da se na lica igrača vratio osmijeh i da je atmosfera na treningu odlična. To može biti pokazatelj da su poraz od Engleske u prvom kolu ostavili iza sebe i da će u preostala dva kola opravdati status favorita protiv Gane i Paname.
Ono što nas svakako može veseliti jest činjenica da se na lica igrača vratio osmijeh i da je atmosfera na treningu odlična. To može biti pokazatelj da su poraz od Engleske u prvom kolu ostavili iza sebe i da će u preostala dva kola opravdati status favorita protiv Gane i Paname.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Izbornik Dalić potvrdio je kako će se za preostale dvije utakmice Hrvatska vratiti u sustav s četiri igrača u obrani, onom koji je i donio najveće uspjehe reprezentaciji kako sam kaže.
Izbornik Dalić potvrdio je kako će se za preostale dvije utakmice Hrvatska vratiti u sustav s četiri igrača u obrani, onom koji je i donio najveće uspjehe reprezentaciji kako sam kaže.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Utakmica protiv Engleske prezentirana je kao utakmica u kojoj se neće odlučivati o prolasku skupine. Zato presudni susreti tek slijede. Susreti u kojem će Hrvatska opravdano imati status favorita, a po prizorima s treninga može se reći kako je fokus u potpunosti prebačen na nastavak turnira.
Utakmica protiv Engleske prezentirana je kao utakmica u kojoj se neće odlučivati o prolasku skupine. Zato presudni susreti tek slijede. Susreti u kojem će Hrvatska opravdano imati status favorita, a po prizorima s treninga može se reći kako je fokus u potpunosti prebačen na nastavak turnira.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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