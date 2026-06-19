Mladi napadač Švicarske ispisao je povijest Svjetskih prvenstava, a bio je nadomak i još većeg postignuća

Švicarska je stigla do prve pobjede na Svjetskom prvenstvu kada je u drugom kolu skupine B uvjerljivo svladala Bosnu i Hercegovinu s 4:1. Izbornik Murat Yakin povukao je sjajne poteze s klupe pa su se tako u strijelce upisali Johan Manzambi (74. minuta) i Ruben Vargas (84.) - dva igrača koji su ušla s klupe. Manzambi je zabio i treći pogodak Švicaraca u 90. minuti i tim se golom upisao u povijest Mundijala.
S 20 godina i 247 dana starosti, napadač Freiburga postao je najmlađi igrač koji je ikada na Svjetskom prvenstvu zabio dva pogotka nakon ulaska s klupe. Zanimljivo je kako je zamalo došao i do još većeg podviga. U sedmoj minuti sudačke nadoknade Granit Xhaka zabio je četvrti pogodak Švicarske iz kaznenog prostora, a prije toga prišao mu je Manzambi.Jedna od najvećih zvijezda usred svjetskog prvenstva saznala da će joj suditi za silovanje
Kapetan Xhaka objasnio je kako postoji pravilo u reprezentaciji po kojem jedanaesterce izvode iskusniji igrači. Da je pucao Manzambi, i da je zabio, postao bi treći najmlađi igrač koji je ikada zabio hat-trick na Svjetskom prvenstvu, odmah iza legendarnog Pelea i Nijemca Edmunda Conena.
On je nakon utakmice pokazao kako ga to ipak ne dira previše i kako je pobjeda puno važnija od njegovog hat-tricka. Dodajmo kako je jedini pogodak za BiH zabio Ermin Mahmić.