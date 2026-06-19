VIDEO Ikona Arsenala i Rusije upala među navijače i postala hit: Nisu mu dozvolili da ode

Nogometaši Uzbekistana pišu povijest svoje zemlje tako što su se po prvi puta plasirali na Svjetsko prvenstvo. Napravili su veliki uspjeh samo time što su se plasirali na prvenstvo, ali naravno da ne žele da njihov san završi u grupnoj fazi. Prva utakmica ipak nije prošla kako su se nadali, Kolumbija ih je uvjerljivo svladala s 3:1.

Samim time što su zabili svoj prvi pogodak na Mundijalu, po mnogima su napravili veliku stvar. Taj gol su i prigodno proslavili, zavladala je potpuna ludnica na dijelu tribina gdje su bili smješteni navijači Uzbekistana, a kamere su među njima ulovile i zanimljivo lice. Zajedno s Uzebkistancima slavio je i bivši ruski nogometaš Andrej Aršavin.

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Kamere su zabilježile Aršavina u skupini uzbekistanskih navijača koji su ga prepoznali te mu doslovce nisu dozvoljavali da napusti tribinu. Jedan navijač ga je zaustavio, a ostali su počeli skandirati njegovo ime. Aršavin je nosio tradicionalnu uzbekistansku kapu, a ubrzo im se pridružio u slavlju i fofografirao se s navijačima. Jedan od navijača stavio mu je i uzbekistansku zastavu oko vrata.

🚨🚨| Andrey Arshavin joined the Uzbekistan fans last night in the Azteca.🇺🇿🤣pic.twitter.com/R9stphEweW — CentreGoals. (@centregoals) June 18, 2026

Zanimljivo je kako Aršavin nikada nije nastupio na Svjetskom prvenstvu, a slavu je stekao na Europskom prvenstvu 2008. Tada je bio najbolji igrač Rusije i jedno od najistaknutijih imena na cijelom turniru. To mu je donijelo transfer u Arsenal za koji je odigrao 144 utakmice te zabio 31 gol i podijelio 45 asistencija. Za rusku reprezentaciju zabio je 17 pogodaka u 75 nastupa.