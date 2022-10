Barbara: Bilo mi je čudno boriti se za svjetsko zlato protiv kolegice s kojom treniram

Kada dolazite iz zemlje s manje od četiri milijuna stanovnika, s prilično malom bazom, imati dvije finalistice džudaškog Svjetskog prvenstva u istoj kategoriji (70 kg) ostvarenje je iz najluđih snova o kakvom se mnogi niti ne usude sanjati.

A upravo to su postigle 27-godišnja Splićanka Barbara Matić i 21-godišnja Zagrepčanka Lara Cvjetko, djevojke koje su u Taškentu već nakon polufinalnih borbi osigurale intoniranje hrvatske himne. Na koncu je sve završilo pobjedom iskusnije članice Pujanki ali i velikom radošću šest godina mlađe članice Solina.

- Dvije medalje idu u Hrvatsku i to je predivan osjećaj. Još ne mogu vjerovati da sam ovo postigla - klicala je srebrna Lara.

Koliko god sladak, boriti se sa sunarodnjakinjom u finalu Svjetskog prvenstva bio je i ujedno vrlo neobičan osjećaj.

- Neću reći da sam prije finalne borbe imala tremu ali jesam neki čudan osjećaj, drugačiji no kada ulazim u borbu sa ostalim suparnicama. Jer, mi dva do tri puta tjedno zajedno treniramo pa smo se našalili da će to biti još samo jedan "randori".

A taj finale sparing ipak nije bio jer je Barbara pobijedila nakon samo minutu i 25 sekundi borbe.

- Neobično je bilo i to što sam pobijedila polugom a ja u finalima poluge baš i nisam izvlačila. Više sam to činila s bacanjima. Ja sam Laru pokušala baciti, a one se pokušala spašavati pa je s jednom rukom ostala otvorena što sam ja iskoristila.

Evo kako je tu situaciju pak doživjela pobijeđena finalistica.

- Pogriješila sam i skoro da nisam pala no ostala mi je slobodna ruka i Barbara mi je izvukla polugu.

Kako li je Lari bilo boriti se za svjetsko zlato s reprezentativnom kolegicom?

- Bilo mi je malo čudno i cijelo vrijeme sam pokušavala sebe uvjeriti da je to finale Svjetskog prvenstva a ne samo borba s Barbarom s kojom nerijetko treniram zajedno.

Lari smo pokušali pronaći alibi za poraz iponom u činjenici da je u istom danu tri borbe završila u "pripetavanju", u borbi za zlatni bod.

- Nije to razlog, dobro sam se ja osjećala a i stigla sam se oporaviti za finalnu borbu. Ne tražim ja nikad izliku.

No, nitko od sportaša ne voli veliko natjecanje završiti s porazom, pa makar to bio i finale. Uostalom, poznata je ona teorija da su posljednjeg dana natjecanja najnesretniji oni koji su izgubili za broncu a potom oni koji nisu uspjeli osvojiti zlato. No, Lara je ovaj poraz doživjela s osmjehom.

- Naravno da nitko ne voli gubiti, ali kada sam se razočarana dizala s poda i vidjela Barbaru bilo mi je drago. Istina je da je ljepše natjecanje završiti s pobjedom no sve je kako si stvari postavite u glavi, a status svjetske doprvakinje velika je pobjeda.

Na koju je od pobjeda u najboljem danu svoje dosadašnje karijere Lara najponosnija? Je li to možda pobjeda u prvom kolu protiv dvostruke europske prvakinje Francuskinje Pinot?

- Najponosnija sam na pobjedu u četvrtfinalu kada sam bacila Nizozemku Vin Dijke, drugoplasiranu na svjetskoj rang-listi, brončanu na posljednjim Olimpijskim igrama. A i na pobjedu u polufinalu nad Japankom Nizoe. Ne volim pobjeđivati na tri kazne no nekad protiv Japanki, koje su vrsne tehničarke i sjajno se bore za gard, ne ide drugačije. Tražiti neko bacanje protiv njih često je riskantno.

Japanku (Tanaka) u polufinalu je pobijedila i kasnija svjetska prvakinja Barbara koja se tako dovela u priliku da sada u Taškentu obrani lani osvojen naslov u Budimpešti.

- Nisam došla na ovo Svjetsko prvenstvo s mišlju da moram obraniti nalsov već sam si rekla da ove godine krećem ispočetka pa do kuda doguram.

A dogurala je tako visoko da je više od toga i nemoguće, osvojila je zlato za koje će biti nagrađena još i sa, za jedan amaterski sport, s vrlo lijepom svotom iz ukupnog nagradnog fonda koji iznosi milijun eura.

- Mislim da ću za naslov svjetske prvakinje dobiti i 20 tisuća eura od čega 20 posto, po pravilima, ide treneru.

Osim sportske slave i novca, Barbara je zaradila i puno olimpijskih bodova.

- Osvojila sam dvije tisuće bodova s kojima sam potvrdila prvo mjesto na rang-listi. No, do kraja godine su još dva turnira i Masters koji nudi 1800 bodova pa ne smijem posustati. Uostalom, nakon lipnja 2023. svi ovi bodovi vrijedit će 50 posto a tek tada kreću oni od 100 posto.

A s obzirom da na Olimpijskim igrama nastupiti ne mogu dvije sportašice u istoj kategoriji, Barbara i Lara su i u tom smislu rivalke. Ima li tu, kao dvostruka svjetska prvakinja, Matić ikakvu prednost.

- Mogli bismo imati dvije među 18, koliko ih ide na Olimpijske igre, a u Pariz će ići ona koja skupi više bodova.