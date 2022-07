Dvije medalje za Hrvatsku u najjačoj svjetskoj konkurenciji: Matić zlatna, Cvjetko brončana

Pobijedivši na zagrebačkom Grand Prixu, 27-godišnja Splićanka Barbara Matić (70 kg) osvojila je svoju 21. medalju na najjačim svjetskim turnirima u koje se ubrajaju Grand Slam i Grand Prix turniri te Mastersi. A to je još samo jedna potvrda najviše svjetske klase kojoj aktualna svjetska prvakinja pripada već skoro desetljeće.

A niz pobjeda za Grand Prix zlato - Mađarica Gerscak, Njemica Maekeleburg, Španjolka Tsunoda, Australka Coughlan i u finalu Njemica Butkereit - Barbara je izborila sa ozbiljno ozlijeđenim prstom desne ruke.

- Snimali smo taj prst, tu ozljedu koju sam zadobila na Grand Prixu u Budimpešti, no nalaz magnetske rezonancije nije došao do početka turnira što je možda i bolje jer tko zna da li bih nastupila ako je u pitanju neki lom. Ovako sam se samo malo poštedjela treninga i nastupila.

Kazao je to i njen klupski trener, i izbornik, trener splitskih Pujanki Vladimir Preradović:

- Da smo prije turnira dobili nalaz magnetske rezonancije možda ne bismo ni nastupili. Sada će Barbara malo odmoriti i zaliječiti tu ozljedu kako bi što spremnija dočekala listopadsko Svjetsko prvenstvo u Taškentu.

Sa trećim mjesto na Grand Prixu u Budimpešti i prvim u Zagrebu, Barbara je osvojila puno olimpijskih bodova no izbornik se time odveć ne zanosi:

- Ovo nije još ni trećina te utrke, no dobar start zacijelo je vjetar u leđa. Na ova dva turnira Barbara je pokazala zrelost i usredotočenost. Za razliku od Prvenstva Europe gdje nismo baš funkcionirali najbolje, na ova dva natjecanja smo imali simbiozu. A s nama je i moj brat Slavko koji skautira od kuće i koji proučava sve Barbarine suparnice pa zajedno dogovaramo taktiku.

A Vlado Preradović svoje iskustvo s brojnih svjetskih natjecanja znalački koristi i u borbi. Tako je ovom prilkom, 15 sekundi prije kraja borbe, pozvao publiku da se jače oglasi kako bi sudac što kasnije digao borbu iz partera i kako bi Barbara, koja je vodila, potrošila što više vremena.

- U jednom sam trenutku dobio opomenu radio nedozvoljenog "coachinga" no stom pauzom sam pomogao Barbari da se izvuče iz jedne nezgodne situacije.

A sve je ugledniji trener i Preradovićev solinski kolega Dragan Crnov koji u svom klubu (JK Solin) ima dvije vrlo perspektivne džudašice. Jedna je Ana Viktorija Puljiz (52 kg) a druga, nedavno pridošla, Samoborka Lara Cvjetko koja je na ovom Grand Prixu opravdala trenerova očekivanja.

- Lara je na ovom turniru bila mentalno jaka i sve je moje tehničko-taktičke zamisli uspješno provodila. Ona i Viki su budućnost hrvatskog džuda i one će nositi sljedeća dva-tri olimpijska ciklusa. Meni kao treneru kod sportašica su važni upornost i disciplina a njih obje to imaju. Jer, pored dva treninga dnevno one stižu i studirati teške studije. Lara je na FER-u a Viki na Pravnom fakultetu - kazao je Crnov koji se u jednom trenutku ponadao onome što je poželjela njena velika konkurentica i reprezentativna kolegica Barbara Matić:

- Žao mi je što nismo imali hrvatski finale, a za to je malo nedostajalo no i bronca Lare Cvjetko ima veliku vrijednost.

A takav finale kategorije do 70 kg bi se možda i dogodio da Lara u četvrtfinalu protiv Brazilke Portele nije radila produžetak od sedam minuta pa je u polufinalu ostala bez snage. No, zato je u borbi za broncu pobijedila Japanku pod španjolskom zastavom Tsunodu uzvrativši joj tako za poraz u finalu Svjetskog juniorskog prvenstva.

- Nakon tog produženog četvrtfinala, u kojem sam još dobila i snažan udarac u nos, trebalo mi je dosta vremena da dođem k sebi. Nažalost, polufinalan borba je bila odveć brzo na rasporedu pa se nisam stigla oporaviti no zato sam se imala vremena spremiti za borbu za broncu.

A nju je dobila bez osvojenih bodova, najteravši svojom aktivnošću protivnicu na diskvalificirajuću treću kaznu.

- Ja volim bacati i ne volim dobijati mečeve na kazne, no zato moram još ojačati da bih mogla više bacati - kazala je Cvjetko.

A nakon te pobjede nad Tsunodom, Lara je bila prilično emotivna, pa je u tim trenucima iz nje izlazilo sve što se skupilo.

- Početkom godine sam ozljedila koljeno zbog čega nisam nastupila na Prvenstvu Europe. Vidjevši tko se sve prijavio pomislila sam da će biti dobro ako prođem dva kola, a na koncu sam uzela medalju i to pred publikom u kojoj su bili moja mama, sestra i prijatelji.

U subotu su još nastupili Robert Klačar (73 kg), koji je izgubio od Poljaka Morke, te Marin Franušić (81 kg), koji je pobijeđen od Moldavca Zaborosciuca.

A nedjelja, posljednji dan Grand Prixa, nudi nam nastup čak osam hrvatskih predstavnika - po četiri džudašice (Radić, Pavić, Maranić, Vuković) i džudaša (braća Kumrić, Bulić, Škalec).