Diplomirala je elektrotehniku, ali još neće tražiti posao: O tome ću razmišljati nakon Pariza

Na jučer završenom zagrebačkom Grand Prix turniru uvjerili smo se da je budućnost hrvatskog džuda u rukama nekolicine dama. Štoviše, izbornik ženske reprezentacije Vladimir Preradović vjeruje da bi za dvije godine u Pariz, na Olimpijske igre, mogao voditi čak četiri djevojke.

– Neću govoriti o imenima, nego ću o kategorijama, a to su do 52 kg, do 63, do 70 i do 78 kg. Dakako, nikome nije zajamčen nastup u Parizu. Nitko nije za to predodređen. Nema privilegiranih – ističe ženski izbornik koji možda neće moći voditi sve one džudašice koje će to zaslužiti jer je u kategoriji do 70 kilograma nastala kvalitativna “gužva”.

Do Pariza 100 posto u džudu

Naime u kategoriju svjetske prvakinje, i dvostruke olimpijke, Barbare Matić (70 kg) stigla je vrlo perspektivna Lara Cvjetko, djevojka koja je bila kadetska prvakinja Europe i juniorska doprvakinja svijeta. I koja ima jednako tako talentiranu sestričnu, ali u najpopularnijem zimskom sportu skijanju, a to je Zrinka Ljutić.

No, Samoborka Cvjetko više nije samo perspektivna već je i sve uspješnija seniorka koja je na zagrebačkom Grand Prixu – turniru vrlo visoke svjetske kvalitete – osvojila broncu. A to je ovoj 20-godišnjakinji već treća medalja s IJF World Toura, serije koja podrazumijeva najjače svjetske turnire.

– Htjela sam da me trenira Dragan Crnov koji jako dobro radi s Anom Viktorijom Puljiz, ali i drugim džudašicama. Zapravo, u Splitu u oko njega velika je koncentracija dobrih džudašica pa su kvalitetni i sparinzi te povremeno radim “randori” s Barbarom od čega mogu imati samo koristi.

A koristi će imati zacijelo i sedam godina starija Barbara koja prvi put u karijeri, u svojoj kategoriji, da joj puše za vrat. I to je rivalstvo koje bi za hrvatski džudo iznjedriti prvu olimpijsku medalju.

– Ja dosad nisam imala konkurenciju ili sam bila mlađa pa me nije bilo briga. Ja na Laru gledam kao na poticaj, a ne kao konkurenciju. Uostalom, vjerujem da ćemo i trenirati zajedno, a na Olimpijske igre će ona koja bude bolje rangirana na svjetskoj rang-listi.

Barbara, prije nego što sa znanjem diplomirane inženjerke elektrotehnike izađe na tržište rada, želi nastupiti na još jednim Olimpijskim igrama kako bi popravila dojam iz Tokija. Na posljednjim Igrama u četvrtfinalu izgubila je od Austrijanke Polleres, a u borbi za broncu od Ruskinje Taimazove.

– Do Olimpijskih igara u Parizu maksimalno ću se posvetiti džudu, a nakon toga ću razmišljati što ću sa svojom fakultetskom diplomom.

Takav plan zacijelo će od Lare Cvjetko tražiti više strpljenja.

– Za mene je Barbara uzor i prilika za napredovanje. Ne sanjarim previše o nastupu u Parizu, no borit ću se za što bolje domete.

Ono što je dobro u ovoj priči da, za razliku od Olimpijskih igara, obje cure mogu nastupiti na Svjetskom prvenstvu koje će se ovog listopada održati u Taškentu gdje će Barbara braniti svoj naslov svjetske prvakinje osvojen prošle godine u Budimpešti.

A po sjajnim borbama, sa svjetske smotre, pamti je i jedan od najvećih džudaša svih vremena Yasuhiro Yamashita, poseban gost zagrebačkog Grand Prixa koji je Barbaru pohvalio i za nastup na ovom turniru. I ne znajući da ga je osvojila s, vjerojatno, slomljenim palcem desne ruke.

– Uživao sam gledati njezine borbe. Žao mi je što nije ostvarila svoj olimpijski san u mom Tokiju, no vaša javnost je mora podržati jer ona je kapacitet za olimpijsku medalju u Parizu.

Glasnogovornik dijelio medalje

Nažalost, posljednjeg dana Grand Prixa nitko od sedmero hrvatskih predstavnika nije se približio dometu Barbare Matić (zlato) i Lare Cvjetko (bronca) od prethodnog dana, a Petrunjela Pavić (78 kg) se ozlijedila pa je umjesto u repasažu, s ozljedom lakta, završila u bolnici.

Na svečanosti dodjele medalja dogodila se izvjesna posebnost. Naime, prvi put se u ovakvoj prigodi dogodilo da je u toj svečanoj ceremoniji sudjelovao jedan glasnogovornik. Bruni Blumenscheinu se to dogodilo u znak zahvalnosti Hrvatskog džudo saveza za sjajnu sedmogodišnju suradnju. S pravom, jer u današnje vrijeme kada nam se čini da u sportu ima više glasnogovornika nego sportskih novinara ovdje je riječ o glasnogovorniku znalcu, onome koji se doista potrudio razumjeti sport o kojem je prenosio vijesti.

Kao i svake godine, i ove su zagrebački organizatori zavrijedili velike pohvale za visoku organizacijsku razinu i samo je pitanje godine za koju će Hrvatskoj biti dodijeljeno domaćinstvo nekog velikog svjetskog natjecanja poput, recimo, Prvenstva Europe.

>> Pogledajte gaf tijekom prijenosa HNL-a