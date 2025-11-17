Austriju trese nogometomanija! Predsjednik Van der Bellen: 'Ajmo dečki!'

Austriju trese nogometomanija! I to do najviše državne razine. Potvrda tome je i posjet austrijskog predsjednika Alexandera Van der Bellena u ponedjeljak austrijskoj nogometnoj reprezentaciji na njenom posljednjem treningu na Ernst Happel stadionu u Beču, uoči odlučujuće utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Bosne i Hercegovine.

Utakmicu će, kako su obaviješteni austrijski ljubitelji nogometa, u utorak u 20:45 sati navečer, izravno prenositi austrijska televizija “Servus TV”. To je “biti ili ne biti” za Austrijance, navode domaći mediji.

Istog je mišljenja i austrijski predsjednik. Van der Bellen, koji je pri današnjem obraćanju nogometnim reprezentativcima Austrije u svlačionici za igrače, jer je u Beču u ponedjeljak cijeli dan lijevala kiša, bodreći rekao: “Ajmo dečki!”

Kako je visoki gost ustvrdio, svlačionica je za njega bila neobična lokacija za govoranciju. “Ali bio sam jako zadovoljan što mi je dopušteno ući u svlačionicu. To je inače tabu zona, tako da je to bila lijepa gesta prema meni”, istaknuo je Van der Bellen.

Austrijski je predsjednik, kako izvještavaju mediji, bio impresioniran kohezijom momčadi: “Svi su jedni za druge i jedni s drugima - najljepša crveno-bijelo-crvena (opp. boje austrijske zastave) timska igra”. Uz opasku kako je optimist: “Mene ne trebaju, ali mi njih trebamo”, istaknuo je prvi čovjek u državi.

Austrijski reprezentativac i vodeći golgeter Marko Arnautović je novinarima otkrio kako je Van der Bellen rekao da je jako “ponosan” na momčad. Mediji navode da je na posljednjem treningu u ponedjeljak, uoči sutrašnjeg odlučujućeg susreta Austrije s Bosnom i Hercegovinom na okupu bilo svih 26-ero austrijskih igrača. Među njima je bio i kapetan austrijske reprezentacije David Alaba, s kojim je naš Luka Modrić zajedno igrao u Realu iz Madrida, koji se još uvijek oporavlja od teške ozljede. Da li će sutra zaigrati, zasad se ne zna. Ono što se znade, da je danas bio na zagrijavanju.

Kao što je naš list već pisao, ulice Beča preplavile su tisuće navijača Bosne i Hercegovine. Onih koji žive i rade u Austriji i njoj susjednim zemljama, kao i izravno iz Bosne i Hercegovine. Utakmica je za obje momčadi presudna. Austriji je dovoljan neodlučan rezultat, koji ju vodi na Mundijal. Ali, pobjeda bi, kako ističu Austrijanci, bila “kruna svega”. Bosna i Hercegovina je u težoj situaciji. Njoj je pobjeda jedini put da se domogne Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Da podsjetimo! Austrija je prva u skupini i vodi s 18 bodova, dok je BiH druga s 16. Ukoliko se Austrija sutra kvalificira za Mundijal, bit će to prvi put nakon 28 godina. Dakle, povijesna utakmica - ističu austrijski mediji.