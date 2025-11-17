Nećete vjerovati koje se tri reprezentacije sutra mogu plasirati na svjetsko prvenstvo

Kvalifikacije za svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi iduće godine polako ulaze u svoju posljednju fazu. U ovom trenutku poznate su nam tri četvrtine putnika na Mundijal iduće godine, odnosno 32 od 48 reprezentacija, koliko će ih po novom, proširenom formatu zaigrati na svjetskoj smotri.

Te 32 reprezentacije su: SAD, Kanada, Meksiko, Francuska, Engleska, Hrvatska, Portugal, Norveška, Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj, Alžir, Zelenortski Otoci, Egipat, Gana, Obala Bjelokosti, Maroko, Senegal, Južna Afrika, Tunis, Australija, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Uzbekistan i Novi Zeland.

Od preostalih 16 mjesta koja su ostala za popuniti, najviše otpada na europske reprezentacije, čak 11, tri putnika moramo još doznati iz Sjeverne Amerike, dok će zadnja dva mjesta biti popunjena interkontinentalnim play-offom, u kojem će sudjelovati reprezentacije iz Afrike, Azije, Sjeverne Amerike, Južne Amerike i Oceanije.

Budući da je baš riječ o tom proširenom formatu, na SP-u ćemo imati priliku gledati brojne nogometno egzotične reprezentacije koje nikad prije nismo imali priliku gledati na najprestižnijem nogometnom turniru. Već sada su se, među ove spomenute 32 reprezentacije, plasirale i tri momčadi koje će iduće godine doživjeti svoj debitantski nastup: Jordan, Uzbekistan i Zelenortski Otoci.

A njima bi se sutra po lokalnom vremenu, odnosno u noći s utorka na srijedu po našem vremenu, mogla pridružiti još dva debitanta, te još jedna reprezentacija koja nije bila na SP-u više od 50 godina. Riječ je o završnici kvalifikacijskih skupina u CONCACAF-u, odnosno Sjevernoj Americi. U tri kvalifikacijske skupine su uoči posljednjeg kola najveći favoriti za prolazak Surinam, Curacao i Haiti.

Prvi potencijalni debitant iz Sjeverne Amerike, Surinam, je u skupini A prvoplasiran uoči posljednjeg kola s devet bodova, isto koliko ima i drugoplasirana Panama, no Surinam ima bolju gol-razliku (+5) od Paname (+2). U posljednjem kolu u noći s utorka na srijedu Surinam igra protiv Gvatemale, dok Panama igra protiv El Salvadora. Pobjeda protiv Gvatemale gotovo pa garantira Surinamu prvo mjesto koje vodi direktno na SP. Jedino što bi se tome moglo ispriječiti je ako Panama pobijedi El Salvador s ogromnom gol-razlikom i tako nadoknadi zaostatak od tri pogotka u gol-razlici sa Surinamom.

U skupini B prvo mjesto uoči posljednjeg kola drži Curacao, koji će u tom posljednjem kolu za plasman na SP igrati protiv direktnog konkurenta iz skupine, drugoplasirane Jamajke. Curacau će iz ovog dvoboja biti dovoljan i remi, budući da je ta zemlja trenutačno na 11 bodova, a Jamajka na 10. Možda se na prvu, po imenima i stanju na papiru čini da je Jamajka favorit, no u prvom međusobnom dvoboju iz ovih kvalifikacija Curacao ima 2:0 pobjedu. Dakle, samo jedan remi dijeli ovu malu otočnu državu od svojeg prvog nastupa na Mundijalu. Ako se kojim slučajem kvalificira, Curacao će postati zemlja s najmanje stanovnika (155 tisuća) u povijesti SP-a. Trenutačno taj rekord drži Island s 330 tisuća stanovnika.

Skupina C je za nijansu kompliciranija. Tamo se uoči posljednjeg kola na prvom mjestu nalazi Honduras koji ima osam bodova, isto kao i drugoplasirani Haiti. Međutim, u posljednjem kolu Honduras ima znatno zahtjevniji zadatak budući da gostuje kod Kostarike koja ima šest bodova i još ima priliku uloviti barem mjesto u interkontinentalnom doigravanju, dok će Haiti ugostiti Nikaragvu, posljednju reprezentaciju iz ove skupine. Ako se Haiti plasira na SP, za ovu karipsku zemlju će to biti drugi nastup na SP-u, prvi nakon svjetskog prvenstva u Njemačkoj 1974. godine.