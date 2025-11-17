Utakmica u kojoj ne igra Hrvatska će odrediti sudbinu vatrenih na svjetskom prvenstvu

Pobjedom Norveške protiv Italije u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo iduće godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku, otvorila se lijepa prilika za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Naime, Talijani su ovim porazom protiv Norvežana pali na 12. Fifine rang-ljestvice (koja će biti službeno objavljena naknadno), što znači da su vatreni skočili na deseto mjesto.

Taj rezultat ima velik značaj u kontekstu jakosnih skupina za ždrijeb Mundijala. Uz tri spomenute zemlje koje će biti domaćini turnira, među 12 reprezentacija koje će se naći u prvoj jakosnoj skupini upast će i devet najboljih reprezentacija s Fifine rang-ljestvice. Hrvatskoj nedostaje skok za još jedno mjesto kako bi se našla u najjačem šeširu na ždrijebu koji se 5. prosinca održava u Washingtonu, glavnom gradu SAD-a.

Naravno, izabranici Zlatka Dalića prvo moraju večeras pobijediti Crnu Goru u posljednjem kolu kvalifikacija kako bi im još ostale šanse za prvi put, no vatrenima se mora poklopiti još jedan rezultat za taj skok među devet najboljih.

Ako apsolviramo Crnogorce, večerašnja utakmica Njemačke i Slovačke u posljednjem kolu kvalifikacija za SP će biti ključna za Hrvatsku. Našoj selekciji bi u tom dvoboju trebalo iznenađenje, odnosno pobjeda Slovačke nad Nijemcima, budući da je Njemačka na tom devetom mjestu Fifine rang-ljestvice koje Hrvatska pokušava ugrabiti.

Nažalost po vatrene, Nijemci u ovu utakmicu ne ulaze nimalo opušteno te imaju ispred sebe imperativ pobjede. I Njemačka i Slovačka uoči ovog posljednjeg okršaja na vrhu skupine A imaju po 12 bodova, tako da Nijemci love pobjedu kako bi izbjegli dodatne kvalifikacije.

Nada za vatrene tinja u činjenici da je u prvom međusobnom dvoboju Njemačke i Slovačke u ovom kvalifikacijskom ciklusu slavila upravo Slovačka. Ta utakmica odigrala se u rujnu ove godine, a Slovačka je na svojem terenu bila bolja s 2:0 golovima Davida Hancka i Davida Streleca. Pobjeda Njemačke ili remi vode Njemačku u prvu jakosnu skupinu, a poraz Njemačke vodi Hrvatsku u prvu jakosnu skupinu.

Podsjetimo, kad bi se Hrvatska našla u prvoj jakosnoj skupini, potencijalni protivnici iz druge jakosne skupine bili bi joj Njemačka, Maroko, Italija, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Danska, Iran, Južna Koreja i Austrija. Kad bi se Hrvatska našla u drugoj jakosnoj skupini, potencijalni protivnici iz prve bili bi joj Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka, SAD, Kanada i Meksiko.