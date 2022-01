Australci pojasnili zašto su odbili Đokovića, javio se i premijer: Nitko nije iznad naših zakona!

Najboljih tenisač svijeta Srbin Novak Đoković nakon sedam sati provedenih na aerodromu u Melbourneu nije dobio vizu za ulazak u zemlju i morat će napustiti Australiju, prenose australski mediji.

Prema istim izvorima Đokovićevi odvjetnici će uložiti žalbu, ali kako sada stvari stoje prvi tenisač svijeta neće nastupiti na Australian Openu jer nije cijepljen.

Lokalne vlasti države Viktorije, čiji je Melbourne glavni grad, nisu mu odobrile ulazak u zemlju jer nije cijepljen, a potom nije podnio odgovarajući zahtjev. Đokovićev je navodno aplicirao za pogrešnu vizu, koja ne podržava medicinsko izuzeće za cijepljenje.

Đoković je vjerovao kako je preskočio najveći problem kada je dobio liječničku dozvolu za nastup na prvom Grand Slam turniru sezone. Međutim, Đoković se našao u problemima jer nije pravilno ispunio obrazac za vizu.

Savezna carinska služba kontaktirala je vladu države Viktorije, kada je Đokovićev tabor uočio pogrešku, navode dnevne novine The Age. Ali ovaj zahtjev je odbijen, kaže Jaala Pulford, ministrica države Viktorije.

Foto: Henry Nicholls/REUTERS FILE PHOTO: Australian Prime Minister Scott Morrison leaves Downing Street in London, Britain, June 15, 2021. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo/File Photo Photo: Henry Nicholls/REUTERS

- Savezna vlada nas je pitala podržavamo li zahtjev za vizu Novaka Đokovića za ulazak u Australiju. Nećemo odobriti ovaj zahtjev. Uvijek smo bili jasni u dvije točke, podnošenje zahtjeva za vizu je preduvjet savezne države - objasnila je na Twitteru.

Đokovićev otac Srđan izjavio je za beogradski portal B92 da je najbolji tenisač svijeta "trenutno smješten" u jednoj prostoriji u zračnoj luci sobi na aerodromu u Melbourneu.

- Kod njega nitko ne može ući - rekao je otac aktualnog šampiona Australian Opena ustvrdivši da se ispred Đokovićeve sobe "nalaze dva policajca".

Đoković, šuteći o svom statusu cijepljenja, već je bio na nišanu australske javnosti, posebice nakon što je dobio medicinsko izuzeće za sudjelovanje na Australian Openu.

Australski premijer Scott Morrison izjavio je da će prvi tenisač svijeta morati dokazati da je liječničko izuzeće od cijepljenja protiv koronavirusa koje je dobio autentično ili će ga prvim avionom poslati kući.

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant.