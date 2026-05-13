Hrvatica podijelila zbog kojeg ju je auta nazvalo stotinu ljudi: 'Borili su se tko će ga uzeti'

Korisnica Reddita podijelila je svoje nevjerojatno iskustvo s prodajom automobila koje savršeno oslikava pomalo kaotično stanje na hrvatskom tržištu rabljenih vozila. U svojoj objavi opisala je kako je na oglasnik stavila Volkswagen Passat 1.6 TDI iz 2012. godine i doživjela nešto što nije mogla ni zamisliti.

"Istog momenta kad je stavljen na oglasnik, zvalo me stotinu ljudi", napisala je. Situacija je kulminirala kada je pet zainteresiranih kupaca stiglo u isto vrijeme. Automobil, koji je bio lagano udaren sa stražnje strane i imao neispravne parking senzore, postao je predmet žestoke borbe. "Došlo je pet ljudi isti sat, pa smo kao održali malu aukciju. Zapravo oni su je održali, ja sam samo tu stajala u šoku", ispričala je autorica objave, dodavši da kupci nisu ni provjeravali stanje vozila, već su se samo nadmetali tko će ga kupiti. Na kraju ga je prodala za višu cijenu od tražene. Kao potpuni kontrast, navela je svoje prethodno iskustvo s prodajom Chevrolet Lacettija, kojeg "nitko nije htio ni za dž".

Objava je izazvala lavinu komentara drugih korisnika koji su podijelili slične priče i potvrdili da je potražnja za određenim modelima, posebice njemačkih proizvođača, tolika da logika i stanje vozila često padaju u drugi plan. Jedan od najpopularnijih komentara sažeo je bit priče: "To ti je kao ulaganje u zlato, Passat dizel na Balkanu".

Međutim, nisu samo noviji modeli VW-a na cijeni. Kultni status pojedinih automobila pokazala je i priča drugog korisnika: "Golf dvojka TAS, razvaljeni Frankenstein od pet komada sklepan, groblje od auta. Kupci se međusobno doslovce skoro potukli oko njega". Drugi su se nadovezali s iskustvima o prodaji BMW-a E36 i E92, koji su prodani u roku od nekoliko sati, ponekad i uz ponude kapare "na slijepo". Slična iskustva zabilježena su i kod prodaje starijih Škoda Octavia, Audija, pa čak i Lade Nive.

S druge strane, rasprava je otkrila i koji automobili predstavljaju pravu muku za prodavače. Osim spomenutog Chevrolet Lacettija, čiju nisku vrijednost objašnjava povlačenje marke s europskog tržišta i teža dostupnost dijelova, korisnici su se žalili na dugotrajnu prodaju modela poput Mazde 6 s dizelskim motorom ili Peugeota 207 s VTi motorom, koji je na lošem glasu među mehaničarima.

Iskustva s Reddita potvrđuju i šire tržišne trendove. U Hrvatskoj postoji ogromna potražnja za rabljenim vozilima starim između sedam i deset godina, a njemačke marke, pogotovo s dizelskim motorima, apsolutni su favoriti. Zbog smanjene proizvodnje novih automobila proteklih godina, ponuda novijih rabljenih vozila je manja, što dodatno diže cijene i potražnju za starijim, ali traženim modelima.

*uz korištenje AI-ja