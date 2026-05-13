Maroko igra protiv Norveške u završnom testu za SP

Marokanski nogometni savez potvrdio je da će tamošnja nogometna reprezentacija odigrati tri prijateljske utakmice uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu idućeg ljeta.

Marokanski nogometaši će u svom trening centru, iza zatvorenih vrata, prvo odigrati dvoboj protiv Burundija 26. svibnja. Potom slijedi utakmica u Rabatu protiv Madagaskara 2. lipnja, dok će posljednji test prije početka Svjetskog prvenstva Maroko imati na tlu Sjedinjenih Američkih Država. Igrat će protiv Norveške 7. lipnja u New Yorku.

U ožujku se dogodila smjena na izborničkoj poziciji Maroka. Tu je dužnost napustio Walid Regragui, dok je novim izbornikom postao Mohamed Ouahbi.

Maroko je na posljednjem Svjetskom prvenstvu bio najugodnije iznenađenje te je dogurao sve do polufinala. Na kraju je poražen u utakmici za treće mjesto od Hrvatske.

Na ovoljetnom Svjetskom prvenstvu Maroko je smješten u skupinu C. Prvu će utakmicu odigrati protiv Brazila 13. lipnja, a potom mu slijede dvoboji protiv Škotske 19. lipnja i Haitija 24. lipnja.