Slavit će se u Zagrebu do dugo u noć, igrači Dinama u ekstazi: 'Sumnjali su u nas, ali prekvalitetni smo'

Najbolji asistent domaćeg prvenstva i junak finala Hrvatskog nogometnog kupa s dva pogotka. Ova sezona, a posebice ovaj proljetni dio sezone, nije se mogao bolje zaključiti za Luku Stojkovića, plavog dragulja koji je svoju nogometnu reputaciju u posljednjih nekoliko mjeseci povisio za nekoliko stepenica više. Nakon pobjede nad Rijekom i otprilike sat vremena slavljenja sa svojim suigračima, Dinamova sedmica je stala pred novinare prokomentirati utakmicu iz snova.

- Naravno da sam sretan. Osjećaj je stvarno neopisiv, da sam s dva gola mogao pomoći svojoj ekipi. Bilo nam je teško u prvom poluvremenu. Znamo kolikSuo je Rijeka dobra, ali pritiskali smo u prvom poluvremenu, pokušavali, imali i par stativi. Ali hvala bogu, ušlo je u drugom poluvremenu.

Prvi pogodak Stojković je postigao u 50. minuti susreta, a drugi u 57. minuti susreta. Bio je to brzopotezni period kojim je Dinamo riješio dvoboj i osvojio trofej.

- Kod prvog gola mi se odbila ta lopta nekako nakon kornera i prije utakmice smo imali dogovor da pucamo kada god možemo. Jer samo ako pucamo možemo zabiti gol. Kod drugog gola Beljo je sjajno prošao i zadržao loptu, odložio mi i uspio sam to zabiti.

Osvrnuo se Stojković i na sumnje hrvatske nogometne javnosti koje su posebice oko studenog i prosinca bile usmjerene prema Dinamu.

- Bilo je puno sumnji u nas, pogotovo nakon one Istre i svega što se tada događalo. Dosta je ljudi sumnjalo u nas, ali mi smo bili prava momčad i pokazali smo koliko vrijedimo. Ova ekipa je prekvalitetna za bilo što drugo osim duple krune

Na pitanje o tome je li ga prisustvo izbornika hrvatske reprezentacije Zlatka Dalića dodatno motiviralo, Stojković je na lukav način odgovorio. Kao da je imao spreman odgovor.

- Ja sam samo želio pomoći Dinamu da osvoji trofej, a ostalo što bude - rekao je Stojković, ali novinari su ustrajali, pa su ga kratko upitali: "Vi i reprezentacija?", na što je Dinamov veznjak odgovorio:

- Ako bog da.

Presretan je bio i Moris Valinčić, desni bek plavih koji nije imao laku sezonu, protkanu ozljedama i rotacijama.

- Sigurno je da smo svi sretni i sigurno je da smo jako puno od početka sezone radili za ovu duplu krunu. Ne znam što bih rekao. Hvala navijačima koji su došli. Neizmjerno nam je drago što smo danas mogli odigrati ovakvu utakmicu. Odigrali smo odličnu utakmicu, s puno šansi i nismo Rijeci dozvolili puno. A Rijeka nas je ove sezone u ligi od svih ekipa najviše mučila. Na kraju smo odigrali odlično, dokazali da smo bolji od svih drugih ekipa i slavili.

Dinamo je u ranijim fazama sezone imao nekih poteškoća, a Valinčić ističe da je faktor međusobnog upoznavanja s vremenom bio izrazito važan faktor.

- Bilo je u ovoj sezoni više uspona nego padova. Nažalost, imali smo i nekih crnih rupa kroz ovu sezonu, ali to smo prebrodili i postali smo baš prava ekipa u drugom dijelu sezone. Počeli smo igrati bolje i pametnije, počeli smo jedni druge bolje upoznavati. U posljednjih pet-šest mjeseci ekipa je baš kliknula, i to nam je svima podstreh za dalje. To je na kraju krajeva to, dva trofeja su tu.

Jedan od najzaslužnijih za ovakvu Dinamovu sezonu je nevjerojatni 31-godišnji Slovenac Miha Zajc, koji je u klub nekako došao na mala vrata i bez previše pompe, a kasnije se profilirao u strahovito važnog igrača plave momčadi.

- Prekrasan osjećaj. Svaka čast dečkima, navijačima i svima u klubu. Sretan sam iako je iza nas teška sezona, puna uspona i padova, ali na kraju smo osvojili dvostruku krunu. Odigrali smo najbolju utakmicu protiv Rijeke ove sezone. Imali smo samopouzdanja, bili dobri na lopti i zasluženo pobijedili. Nakon svega što smo prošli ove sezone, ovo je stvarno poseban osjećaj. Puno smo radili, hvala Bogu na svemu i nadam se da će biti još ovakvih trenutaka.

S druge strane, one riječke, naravno da su reakcije bile drukčije. Bivši igrač Dinama Amer Gojak priznao je Dinamovu nadmoć.

- Bili su bolji. Imamo još dva kola do kraja prvenstva i trebamo sezonu završiti na najbolji mogući način. Dinamo je bolje ušao u utakmicu, a u drugom dijelu su nam zabili prvi gol. Imali smo šansu koju nismo realizirali i da je ušla u gol utakmica bi se promijenila - izjavio je veznjak Riječana.