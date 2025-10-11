Aura kup ne nagrađuje samo princeze i kraljice već i njihove trenere

Još je samo šest dana ostalo do početka 9. izdanja najjačeg turnira ritmičke gimnastike u Hrvatskoj - FIG Aura Cup Croatia koji će se u Košarkaškom centru Dražen Petrović održati sljedećeg tjedna, od 17. do 19. listopada.

- Odbrojavamo posljednje trenutke do ovogodišnjeg Aura Cupa koji će okupiti preko 400 natjecateljica i ukupno više od 700 sudionika uključujući sportašice, trenere i sutkinje.

Izrazito smo sretni i ponosni što možemo ugostiti naše prijatelje iz 26 zemalja svijeta, no s druge strane nam je žao što su prijave morale završiti dva tjedna ranije. Jednostavno, u tri dana natjecanja nismo mogli primiti veći broj sudionika.

Nadam se da ćemo sljedeće godine uspjeti dobiti dvoranu za veći broj dana natjecanja - rekla je Nika Crevatini, naša proslavljena ritmičarka, a danas izbornica hrvatske reprezentacije, predsjednica Tehničkog odbora ritmičke gimnastike Hrvatskog gimnastičkog saveza i glavna trenerica Gimnastičkog kluba Aura koji je domaćin ovog velikog natjecanja.

Koliko je FIG Aura Cup narastao u osam godina održavanja govori i činjenica da ga je Grad Zagreb ove godine svrstao među priredbe od gradskog značaja.

- Zahvalni smo Gradu Zagrebu na toj velikoj podršci, ali ona nam donosi i još veću odgovornost da se pokažemo u najboljem mogućem svjetlu na svim razinama. Iskreno, nervoza i te kako raste, jer imat ćemo samo jednu noć da pripremimo i uredimo cijelu dvoranu.

Natjecanje s glavnim FIG programom starta u petak, 17. listopada već ujutro od 8:30 s juniorskim programima, dok će seniorke u lov na finala od 15:30. Subota je rezervirana za A i B programe (od 8:30), dok će vrhunac dana biti velika finala FIG natjecanja, prvo juniorke (19:20 - 20.40), a zatim i seniorke (20:40 - 22:10) koje će biti okrunjene princezom i kraljicom Aura Cupa.

- Ono što je izrazito bitno naglasiti ove godine, uz krunjenje princeze i kraljice Aura Cupa, što je najveći i najsvečaniji dio natjecanja, je da veliki naglasak želimo dati trenerskom kadru. Uz velike novčane nagrade za princezu i kraljicu i za sve one koje su na postolju, pripremili smo po prvi put i novčane nagrade za trenere.

Tako će primjerice kraljica Aura Cupa uz dizajnersku krunu kući ponijeti i nagradu od 2.500 eura koliko će osvojiti i njezina trenerica. Drugo mjesto iznosi 1.000 eura, a treće 500. Najbolja juniorka i njezina trenerica osvajaju 500 eura, drugoplasirana 300, a brončana 200 eura.

- Smatramo da su treneri izrazito bitni dio našeg tima i da moramo dati veći naglasak njima. Jer, iza svakog koraka, iza svakog pokreta ritmičarke na terenu, stoje upravo njihov predani rad i ambicija - poručila je Crevatini.

Ulaz na sva tri dana natjecanja, slobodan je za sve ljubitelje ritmičke gimnastike koji će u Zagrebu imati priliku uživo gledati i najbolje hrvatske reprezentativke.