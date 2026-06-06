Bošnjak u Njemačkoj kupio Rolls-Royce od 390.000 eura, ali ovaj neobičan problem nije očekivao

Ermedin Demirović (28) nogometaš je Stuggarta rodom iz BiH koji je rođen u Njemačkoj. Sada ga čeka nastup s BiH na Svjetskom prvenstvu iako bi imao pravo igrati za Njemačku.

"Njemačka mi je mnogo dala i zahvalan sam toj zemlji, ali moje srce je uvijek govorilo Bosna i Hercegovina. Nisam imao dilemu. Kada sam donio odluka da ću nastupati za BiH, pozvala me je i Njemačka i znao sam da ću biti mnogo uspješniji ako budem igrao za njih. Ali uvijek sam od kuće čuo: 'Slušaj svoje srce, radi ono što misliš i ono što želiš'. Moje srce je uvijek nešto govorilo o Bosni i Hercegovini", rekao je Demirović i dodao:

"Kod kuće smo govorili samo bosanski jezik. Moji roditelji su željeli da znamo odakle dolazimo. Svake praznike provodili smo u Bosni i Hercegovini."

Inače, Demirović je pažnju njemačkih medija nedavno privukao zbog luksuznog života izvan terena. Kao i suigrač Deniz Undav, Demirović je sebi priuštio Rolls-Royce Cullinan, jedan od najprestižnijih SUV modela na svijetu. Undav je ovaj automobil nabavio još početkom godine, a sada mu se pridružio i napadač bh. reprezentacije.

Početna cijena Cullinana iznosi oko 390.000 eura, a uz dodatnu opremu može biti i znatno viša. SUV razvija više od 570 konjskih snaga i obiluje luksuznim detaljima koji opravdavaju njegovu visoku cijenu.

No imaju neobičan problem – svoje automobile ne smiju parkirati na klupskom parkiralištu. Stuttgart, naime, ima sponzorski ugovor s Mercedesom, pa je glavni parking rezerviran isključivo za vozila tog brenda. Zbog toga Demirović i Undav Rolls-Royceove ostavljaju ispred administrativne zgrade kluba, gdje su brzo postali prava atrakcija.

Demirović je sada u razgovoru za medije priznao da je kupnja Rolls-Roycea bila njegov dugogodišnji san. "Plan je postojao već dugo vremena. Uvijek sam govorio da želim voziti takav auto jednog dana, kad si ga budem mogao priuštiti. Razgovarao sam s Denizom o tome. Rekao mi je da je to i njegov auto iz snova. Sada, naravno, kaže da ga imitiram", kazao je bh. napadač te dodao:

"Bio sam svjestan da će biti reakcija. U Njemačkoj takav automobil izaziva pometnju, a u Engleskoj ga voze mnogi profesionalci. U početku sam razmišljao o tome trebam li se voziti tim autom na trening, ali nisam ga nabavio da bih ga gledao u garaži. I sada to više nije problem."